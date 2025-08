«Notre fils est affamé uniquement pour servir la propagande du Hamas»

La famille d'un otage israélien à Gaza a condamné samedi la propagande «cruelle» et «ignoble» du Hamas, après la publication le jour-même d'une nouvelle vidéo de ce même otage par le mouvement islamiste palestinien.

La mère de l'otage kidnappé Evyatar David, Galya David (à gauche), et son frère, Ilay Gosef David (à droite), participent à une conférence de presse organisée par la communauté israélienne de Grèce à Athènes, en Grèce, le 6 novembre 2023, au sujet des otages israéliens enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous sommes contraints d'assister à la vision de notre fils et frère bien-aimé, Evyatar David, affamé délibérément et cyniquement dans les tunnels du Hamas à Gaza -un squelette vivant, enterré vivant-», a déclaré sa famille dans un communiqué.

La publication depuis jeudi, par le Jihad islamique palestinien puis le Hamas, de deux vidéos d'otage, dont l'une d'Evyatar David, a suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord négocié entre le gouvernement et le Hamas pour obtenir la libération de tous les otages.

Samedi, le Hamas a diffusé une version plus longue (près de 5 minutes) de la même vidéo d'Evyatar, où le jeune homme, très amaigri et peinant à se tenir debout, y apparait toujours dans un tunnel de la bande de Gaza. La mise en scène vise là encore à faire le parallèle avec la situation humanitaire actuelle à Gaza et insiste – avec notamment l'image d'un sablier – sur la nécessité de trouver une solution au plus vite si Israël veut sauver la vie des captifs.

«Campagne ignoble de la faim»

Dans son communiqué de ce samedi, qui autorise les médias israéliens à diffuser ces images, la famille d'Evyatar juge que leur «fils n'a plus que quelques jours à vivre dans son état actuel».

«Le Hamas utilise notre fils comme une expérience vivante dans une campagne ignoble de la faim. Affamer délibérément notre fils dans le cadre d'une campagne de propagande est l'un des actes les plus horribles que le monde ait jamais vus. Il est affamé uniquement pour servir la propagande du Hamas», s'indignent ses proches.

«La famine intentionnelle, la torture et les abus infligés à Evyatar à des fins de propagande violent les standards humanitaires les plus basiques et la décence humaine fondamentale», fustigent-ils. «Il n'y a pas de limite au chagrin et à la cruauté que nous endurons».

En conclusion, la famille David appelle le «gouvernement d'Israël, le peuple d'Israël, les nations du monde et le président des Etats-Unis à faire tout ce qui est possible pour sauver Evyatar de la mort et garantir, par tous les moyens nécessaires, qu'il reçoive d'urgence de la nourriture et des soins médicaux». «Agissez rapidement et de manière décisive pour sauver (...). Nous souffrons et nous pleurons», implorent-ils.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023, 49 restent retenues dans la bande de Gaza dont 27 déclarées mortes par l'armée israélienne.