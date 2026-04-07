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Parlement Vietnam: le chef du parti communiste To Lam élu président

ATS

7.4.2026 - 04:44

Les députés vietnamiens ont élu mardi le chef du parti communiste au pouvoir To Lam au poste de président du pays, a annoncé le président de l'Assemblée nationale. M. Lam combinera ainsi les deux fonctions.

Le chef du parti communiste vietnamien, To Lam, a été élu président par le Parlement.
Le chef du parti communiste vietnamien, To Lam, a été élu président par le Parlement.
ATS

Keystone-SDA

07.04.2026, 04:44

07.04.2026, 06:30

En occupant ainsi ces deux fonctions, To Lam parvient à centraliser la direction du parti et de l'Etat, à l'image de ce qu'a fait le président Xi Jinping en Chine voisine – et ce alors que les hauts responsables du Vietnam gouvernent traditionnellement de manière collective.

«Pour moi, assumer les responsabilités de secrétaire général et de président est un immense honneur... une responsabilité, ainsi qu'un devoir sacré et noble», a déclaré To Lam dans un discours prononcé après sa prestation de serment.

Il s'était vu renouveler son mandat de secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en janvier lors d'un congrès, et il était alors largement pressenti pour devenir président.

«100% des députés de l'Assemblée nationale ont approuvé la résolution portant élection du camarade To Lam à la présidence pour le mandat 2026-2031», a déclaré Tran Thanh Man, le président de l'Assemblée nationale.

To Lam est la première personne à avoir obtenu ces deux postes les plus élevés à l'issue de processus de sélection réguliers des dirigeants du parti, plutôt qu'en succédant à un titulaire décédé.

En moins de deux ans à la tête du parti unique, il a écarté ses rivaux et transformé le pays grâce à une campagne de réformes agressive, fusionnant des provinces et en réduisant la bureaucratie.

Le dirigeant de ce pôle industriel très prometteur d'Asie du Sud-Est s'est fixé un objectif ambitieux de 10% de croissance annuelle et a rallié le parti à sa vision de réformes axées sur le développement

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