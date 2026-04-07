L'Assemblée nationale française doit étudier mardi soir une proposition de loi visant à doter l'Alsace des compétences d'une région. Une telle décision reviendrait à la sortir de la région Grand Est et provoque de vifs débats.

La cathédrale de Strasbourg (image d'illustration). Le texte présenté prévoit de faire de l'actuelle Collectivité européenne d'Alsace une collectivité territoriale à statut particulier, exerçant les compétences départementales et régionales. ATS

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Dix ans après la fusion des régions décidée sous la présidence de François Hollande, les députés se pencheront sur ce texte déposé par les macronistes du groupe Renaissance à partir de la fin d'après-midi, et poursuivront mercredi si besoin.

Une motion de rejet, qui couperait court aux débats d'emblée en cas d'adoption, sera soutenue par la gauche. Le Rassemblement national (RN) est lui favorable au texte.

Porte ouverte à «chaque lobby local»

Dans une tribune publiée dimanche, les présidents de dix régions se sont opposés à la proposition de loi, dénonçant «une faute institutionnelle, politique et historique». «Ce texte servira, s'il acquiert force de loi, à chaque lobby local à revendiquer autonomie et indépendance», se sont-ils inquiétés.

Adopté en commission, il prévoit de faire de l'actuelle Collectivité européenne d'Alsace – issue de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin – une collectivité territoriale à statut particulier, exerçant les compétences départementales et régionales. L'entrée en vigueur serait reportée au prochain renouvellement des organes délibérants des conseils régionaux.

Un article, supprimé en commission, visait à instaurer une procédure plus large permettant la création d'une collectivité unique exerçant les compétences régionales. D'autres anciennes régions, qui existaient avant la loi de 2015, auraient pu en bénéficier.

Le texte a été «recentr(é)» sur «sa finalité première (...) la région Alsace», a défendu jeudi Gabriel Attal, chef des députés Renaissance. «Ce n'est pas une loi contre la région Grand Est», a-t-il martelé, faisant valoir «une demande très forte des Alsaciens».

Adoption incertaine

Son adoption reste toutefois incertaine, Gabriel Attal évoquant des «pressions très fortes dans différents groupes». Le gouvernement a déclaré s'en remettre au vote des parlementaires, mais a déposé des amendements prévoyant «une consultation citoyenne» des habitants du Grand Est, et permettant la mise en place éventuelle de la mesure par ordonnance.

«Il était temps que le gouvernement prenne un peu ses distances par rapport à ce projet», s'est félicité mardi le président de la région Grand Est, Franck Leroy. «Construire cette région, ça a pris grosso modo deux ans et demi, la déconstruire ça prendra aussi deux ans à deux ans et demi. Pendant ce temps-là, on sera paralysé», a-t-il appuyé.

S'il est adopté, le texte devra ensuite être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Plusieurs députés estimant qu'il n'aura pas le temps d'être définitivement adopté avant la présidentielle.