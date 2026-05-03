L'avenir politique du premier ministre hongrois Viktor Orban semble plus qu'incertain, après sa défaite cuisante aux législatives d'avril, qui a mis fin à 16 ans d'un règne ininterrompu du dirigeant nationaliste hongrois qui se rêvait tout-puissant.

Viktor Orban a été balayé par le nouveau venu en politique Peter Magyar, 45 ans, dont le parti conservateur Tisza a remporté 55% des voix, lui permettant de décrocher la majorité des deux tiers au Parlement. KEYSTONE

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Viktor Orban a été balayé par le nouveau venu en politique Peter Magyar, 45 ans, dont le parti conservateur Tisza a remporté 55% des voix, lui permettant de décrocher la majorité des deux tiers au Parlement.

Si les autres responsables de son parti, le Fidesz, semblent pour l'instant avoir resserré les rangs autour de lui, quelques voix discordantes se sont fait entendre ces derniers jours, tandis que les analystes estiment qu'il lui sera difficile de se remettre d'un tel revers.

Parmi les critiques, la députée sortante Orsolya Ferencz, 55 ans, estime que le parti doit tirer les leçons de cette défaite et met en cause «la responsabilité de certains politiciens, cercles d'affaires, centre de réflexion et médias».

Retrait du Parlement

Elle dénonce aussi «l'absence de moralité, qui se manifeste souvent par la recherche du profit financier ou du pouvoir à tout prix», dans un entretien avec l'AFP, avant de louer cependant les «réalisations historiques» accomplies par Viktor Orban, à qui il appartient, selon elle, de décider du rôle qu'il souhaite jouer dans la «reconstruction» de son camp politique.

Samedi, le champion de la démocratie «illibérale» a annoncé qu'il renonçait à siéger au Parlement, pour la première fois depuis 1990, affirmant qu'il serait plus utile à «la réorganisation» de son parti.

En début de semaine, ce proche des présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine a proposé sa démission de la présidence du Fidesz, qui a été refusée. Les analystes tablent qu'il sera réélu sans opposition à ce poste lors du congrès du parti le 13 juin, son emprise sur le Fidesz restant pour le moment solide.

«Il a fait du Fidesz son parti personnel, avec pour principale force unificatrice l'admiration, le respect, la loyauté ou un mélange de tout cela à son égard», déclare à l'AFP le journaliste et analyste politique Szabolcs Dull, auteur du podcast Otpontban.

«Capacité d'adaptation»

Viktor Orban a déjà réussi à rebondir une fois: battu en 2002 après son premier mandat de premier ministre, il est revenu au pouvoir huit ans plus tard. «Il a une capacité d'adaptation et une résilience uniques dans le paysage politique hongrois», relève Zoltan Novak, directeur de projet au centre de réflexion hongrois CFPA.

Cependant, «aujourd'hui, sa présence compromet le renouvellement, car il incarne la période de 16 ans que les électeurs ont massivement rejetée», estime-t-il aussi. Un récent sondage de l'institut Median montre que le Fidesz a perdu environ un tiers de sa base électorale depuis les élections et que près de la moitié de la population attribue sa défaite du 12 avril à la corruption.

Lors du seul entretien qu'il a accordé depuis son échec, Viktor Orban, qui officiellement dispose d'un patrimoine modeste, mais dont l'entourage s'est spectaculairement enrichi, a nié un quelconque problème de corruption sous sa gouvernance. Il a rejeté la faute sur quelques hommes d'affaires qui «exhibent» leur richesse.

Limiter les mandats

Il est «incapable» d'admettre quoi que ce soit, car «la corruption et l'évitement des responsabilités» constituaient le système Orban, selon Rafael Labanino, politologue à l'université de Nürtingen-Geislingen en Allemagne.

Le futur nouveau premier ministre Peter Magyar a promis de lancer une vaste offensive contre la corruption une fois au pouvoir, exhortant d'ici là les autorités à empêcher les proches du Fidesz de transférer «des dizaines de milliards de forints vers les Emirats [arabes unis, ndlr], les Etats-Unis, l'Uruguay et d'autres pays lointains».

Parmi ses premières annonces, le futur dirigeant hongrois, qui doit être investi le 9 mai, s'est aussi engagé à limiter à deux le nombre de mandats de premier ministre, ce qui devrait théoriquement empêcher le retour au pouvoir de Viktor Orban.

Orsolya Ferencz craint elle la disparition pure et simple du Fidesz «dans sa forme actuelle» s'il ne parvient pas à enclencher les réformes nécessaires.