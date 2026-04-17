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Guerre au Moyen-Orient Vilipendée par Donald Trump, l’Australie tente de se justifier

Gregoire Galley

17.4.2026

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a assuré vendredi que les Etats-Unis n’avaient formulé «aucune nouvelle demande» d'aide dans la guerre au Moyen-Orient, après que Donald Trump a déclaré jeudi qu’il n’était «pas satisfait de l’Australie».

Donald Trump a déclaré jeudi qu’il n’était «pas satisfait de l’Australie».
Donald Trump a déclaré jeudi qu’il n’était «pas satisfait de l’Australie».
ats

Agence France-Presse

17.04.2026, 07:40

17.04.2026, 07:51

Le président américain a critiqué ce proche allié en matière de sécurité à plusieurs reprises, lui reprochant de ne pas avoir apporté son aide dans la guerre.

Toutefois «il n’y a pas du tout eu de nouvelle demande» après la dernière saillie de M. Trump jeudi, a affirmé M. Albanese à la presse vendredi. A l'inverse, M. Albanese a assuré que le dirigeant américain avait clairement indiqué avoir «la situation en main».

L'Australie participe vendredi avec une trentaine d'autres acteurs à une réunion en ligne pour la sécurisation du détroit d'Ormuz organisée par le président français, Emmanuel Macron, et le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

Sollicitée le mois dernier par Washington pour apporter son aide à la défense des Etats du Golfe, l'Australie avait envoyé un avion de surveillance E7 Wedgetail et des missiles pour la défense des Emirats arabes unis, selon des responsables australiens.

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