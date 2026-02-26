La mort mi-février à Lyon de Quentin Deranque, militant d'extrême droite radicale lynché par des activistes d'ultragauche, interroge sur le rapport des groupuscules des deux camps à la violence, la «menace terroriste» de l'ultradroite inquiétant davantage les autorités.

Des militants d’extrême droite lors d’une manifestation en hommage à Quentin Deranque. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le volume de personnes surveillées par les services de renseignement est un indicateur: 3.000 militants d'ultradroite attirent l'attention, dont 1.300 fichés S, contre 2.000 à 2.500 personnes pour l'ultragauche.

Pour analyser les phénomènes de violence politique, il faut s'appuyer sur des données difficiles à collecter, à interpréter et à comparer. Selon Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à l'université Paris-1, 60 morts sont imputables à l'ultradroite entre 1986 et 2026, contre six à l'ultragauche, dont Quentin Deranque.

Le bilan émane de l'ouvrage «Violences politiques en France», dirigé par Isabelle Sommier et publié en 2021 aux Presses de Sciences Po, et a été complété avec les données enregistrées depuis la parution.

Pour y figurer, «le motif de la violence et/ou son auteur doit être politique», précise la chercheuse. Elle souligne qu'«un militant d'extrême droite qui tue l'amant de sa femme n'en relève pas», ni le nationalisme corse par exemple.

L'inclusion d'au moins un cas dans cette liste est contestée: il s'agit du meurtre en 2022 de l'ancien international de rugby argentin Federico Martin Aramburu, pour lequel deux hommes issus de l'ultradroite doivent être jugés en septembre, sans «motivation raciste», selon un avocat de la défense.

L'historien Nicolas Lebourg, spécialiste des extrêmes droites, souligne la nécessité de «discriminer les faits en évitant les violences racistes ordinaires pour chercher les socialisations politiques».

«Violence de coup»

«L'ultradroite cogne quand l'ultragauche détruit», résume Xavier Crettiez, professeur à Sciences Po, qui a collaboré à l'ouvrage «Violences politiques en France». L'ultragauche crée «beaucoup plus de troubles à l'ordre public qu'elle ne crée d'atteintes aux individus», selon ce chercheur. Elle cible notamment des biens immobiliers incarnant «soit l'État, soit le modèle capitaliste, des grandes enseignes, des marques prestigieuses», avec «une technique Black Bloc».

Même si elle peut pratiquer «une violence de coups», cela reste «dans une proportion bien moindre que ce que fait l'ultradroite», selon lui. Le politologue met en garde: «On ne peut pas suridéologiser des échanges de coups, qui sont avant tout des échanges d'émotions radicales, de testostérone, de rixes de rue».

A contrario, l'ultradroite «détruit assez peu, dégrade assez peu, mais agresse beaucoup plus», relève Xavier Crettiez. Elle pratique des violences «altérophobes» contre des individus «non pas pour ce qu'ils font mais pour ce qu'ils sont», comme les homosexuels ou les minorités raciales, ou en raison de leur religion, «beaucoup plus vis-à-vis de l'islam» aujourd'hui.

Dans le viseur de l'antiterrorisme

Dans une synthèse, le Parquet national antiterroriste (Pnat) constate «la montée en puissance de la menace d'ultradroite», une «menace terroriste» réapparue à partir de 2015.

L'année 2025 a connu «le premier attentat terroriste abouti» de cette mouvance à Puget-sur-Argens (Var) et trois projets déjoués. Au total, 12 projets terroristes d'ultradroite ont été déjoués, dont 10 par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Selon le Pnat, la menace s'appuie sur une idéologie incluant «les néofascistes, les suprémacistes blancs ou racialistes, les accélérationnistes, les complotistes, les survivalistes, les incels», des masculinistes connus pour leur haine des femmes.

Une source sécuritaire observe «un renouveau militant depuis 2020 avec des actions sur la voie publique», portées par des narratifs tels que le «francocide».

Les services constatent «un rajeunissement» des militants souvent fascinés par l'ultraviolence, à l'instar des «incels», ou des passionnés de tueries de la «true crime community». Une tendance concerne des adultes, dans «une logique d'autodéfense», s'armant pour réagir le jour où l'Etat s'effondrera.

Le risque d'attentat isolé est pointé dans un rapport parlementaire sur l'activisme violent de fin 2023. Il met en garde contre les «tenants de la mouvance accélérationniste, dont le principe idéologique est précisément de lancer des attentats pour forcer la main à une guerre de civilisation qui serait larvée».

Ressorts communs

Malgré les différences entre ultradroite et ultragauche, les services de renseignement relèvent des «ressorts communs». Ils partagent une «conviction très forte, ancrée, que le monde court à sa perte», à cause de la crise environnementale ou des migrants, selon une source sécuritaire. Ils nourrissent une «défiance envers les autorités» et la conviction «qu'on a que peu de temps pour agir».

Si la société semble se brutaliser, il faut nuancer ce constat, selon le rapport de 2023. «Si l'on peut avoir le sentiment que la société actuelle est violente, force est de constater qu'en prenant un nécessaire recul historique, elle l'est globalement moins qu'avant tout en étant plus visible», écrit le député écologiste Jérémie Iordanoff, coauteur du rapport.