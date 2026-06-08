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France Violences sexuelles : le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue

Angelica Zermatten

8.6.2026

Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi matin dans le cadre d'investigations menées par le parquet de Nanterre. Le chanteur est accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes et a récemment annulé sa tournée de concerts.

Patrick Bruel placé en garde à vue

Patrick Bruel placé en garde à vue

Patrick Bruel placé en garde à vue ce lundi 8 juin à Paris, dans le cadre des plaintes pour viols et agressions sexuelles centralisées au parquet de Nanterre. Il demeure présumé innocent.

08.06.2026

08.06.2026, 09:37

08.06.2026, 11:33

Le chanteur est auditionné sur des «faits qui concernent à ce stade 13 victimes» présumées, a indiqué le parquet dans un communiqué, confirmant une information de franceinfo. Sa garde à vue, dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, peut durer jusqu'à 48 heures.

L'enquête en cours «porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol» en 1997, 2000 et 2001, a ajouté le parquet.

Elle examine aussi «des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement», dénoncées par d'autres victimes présumées identifiées lors des investigations.

Le chanteur est auditionné sur des «faits qui concernent à ce stade 13 victimes» présumées, a indiqué le parquet dans un communiqué, confirmant une information de franceinfo. Sa garde à vue, dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, peut durer jusqu'à 48 heures.

L'enquête en cours «porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol» en 1997, 2000 et 2001, a ajouté le parquet.

Elle examine aussi «des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement», dénoncées par d'autres victimes présumées identifiées lors des investigations.

«Patriiick». Patrick Bruel, l'idole d'une génération rattrapée par des soupçons d'agressions sexuelles

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Le chanteur «avait depuis plusieurs semaines fait savoir qu'il était à la disposition de la justice, pour pouvoir enfin répondre dans le cadre de la procédure judiciaire, devant l'autorité compétente», ont réagi dans un communiqué ses avocats Christophe Ingrain, Céline Lasek et Fanny Colin.

«Il répondra à toutes les questions des enquêteurs, transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence», ont-ils poursuivi. «Nous attendons les suites qui seront données (à cette garde à vue) même s'il s'agit évidemment d'un grand soulagement», a réagi pour sa part Jade Dousselin, avocate de Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance.

D'après le site d'information Mediapart, qui a révélé cette affaire le 18 mars, elle accuse Patrick Bruel de l'avoir agressée sexuellement et d'avoir tenté de la violer en novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Daniela Elstner, alors âgée de 26 ans, était assistante d'Unifrance.

Me Dousselin a également salué «la grande célérité des parquets de Paris et de Nanterre dans le traitement de la plainte» de sa cliente, déposée en mars.

«Continuité»

Le parquet n'a pas détaillé l'ensemble des faits dénoncés par les treize victimes présumées mentionnées dans son communiqué.

L'artiste sexagénaire est également visé par une plainte de l'animatrice de télévision Flavie Flament, qui l'accuse de viol à Paris en 1991, alors qu'elle était adolescente. Patrick Bruel avait assuré que leur relation «ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise».

France. L'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

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Le parquet de Nanterre a également rouvert une enquête après le classement sans suite d'une plainte pour viol en 2022, pour des faits remontant à 2015.

La plaignante, Ophélie Fajfer, était âgée de 19 ans au moment des faits, avait indiqué son avocate Myriam Guedj Benayoun. «Ma cliente est heureuse que la justice continue son travail. La mise en garde à vue de Monsieur Bruel est la continuité de la réouverture de sa plainte», a réagi celle-ci auprès de l'AFP lundi.

Enfin, une plainte avec constitution de partie civile pour tentative de viol en 2010 et agression sexuelle en 2019 avait été déposée en mai par deux victimes présumées auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette procédure faisait suite à une première procédure classée sans suite en 2010, pour infractions insuffisamment caractérisées.

Sous pression, la star française de 67 ans a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals. Patrick Bruel devait se produire à deux reprises en Suisse durant le mois de juin. Le 25 juin à Pully et le lendemain au Bellarena Indoor Festival à Fribourg.

Accusé de viols. Patrick Bruel annule ses concerts jusqu'en septembre

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