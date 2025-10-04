Visa Trump à 100'000 dollars attaqué devant la justice américaine

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Inconstitutionnel et illégal» Visa Trump à 100'000 dollars attaqué devant la justice américaine

ATS

4.10.2025 - 08:09

Le décret du président américain Donald Trump imposant 100'000 dollars de frais sur un visa prisé du riche secteur de la technologie a été attaqué en justice vendredi par une coalition d'hôpitaux, d'écoles et de syndicats. Ils dénoncent l'impossibilité de recruter des médecins et des enseignants étrangers à ce prix.

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il descend de Marine One après son arrivée sur la pelouse sud de la Maison Blanche, mardi 30 septembre 2025, à Washington (archives).
Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il descend de Marine One après son arrivée sur la pelouse sud de la Maison Blanche, mardi 30 septembre 2025, à Washington (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.10.2025, 08:09

L'assignation, déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, décrit ce décret comme «inconstitutionnel et illégal», écrivent dans un communiqué les plaignants.

Parmi eux se trouvent le réseau de recrutement infirmier «Global Nurse Force», le syndicat de l'automobile et de l'aérospatiale UAW international, l'association américaine des professeurs d'université (AAUP) et plusieurs organisations religieuses protestantes, entre autres.

Ils attaquent le décret signé le 19 septembre par le président américain qui impose des frais de 100'000 dollars par demande aux entreprises qui recrutent via le visa H-1B, accusé d'être utilisé par les riches géants de la technologie pour recruter des talents à l'étranger plutôt qu'aux Etats-Unis.

Pichai, Nadella et Musk

Selon la plainte, les conditions de ce visa auraient dû être révisées par le congrès américain et non par un décret présidentiel qui «heurte la communauté nationale» en mettant en péril le recrutement au sein d'hôpitaux et d'écoles rurales ainsi que de certaines ONG ou centres de recherche caritatifs peu lucratifs.

Le visa H-1B a été créé pour permettre aux employeurs de parrainer des travailleurs étrangers très spécialisés – scientifiques, médecins, ingénieurs, enseignants, pasteurs – et dont les qualifications sont peu répandues aux Etats-Unis, initialement pour une durée de trois ans, pouvant être prolongée jusqu'à six ans.

Les États-Unis délivrent 85'000 visas H-1B par an selon un système de loterie et l'Inde représente les trois quarts des bénéficiaires. Sundar Pichai, le patron de Google ou Satya Nadella, celui de Microsoft, ainsi qu'Elon Musk, sont arrivés aux Etats-Unis grâce au visa H-1B.

Environ «60% des principales start-ups dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis ont été fondées par des immigrants [...] Ce qui n'aurait pas été possible sans le programme H1-B», a déclaré Jeremy Neufeld, expert sur les politiques migratoires au centre de recherche Institute for Progress, interrogé dans le podcast «Hard Fork».

Les plus lus

L'aéroport de Munich à nouveau fermé après le signalement de drones
A ne pas manquer ce week-end : suivez les courses du SailGP en libre accès !
Visa Trump à 100'000 dollars attaqué devant la justice américaine
Football : un célèbre club français pleure une figure marquante
La Municipalité de Lausanne porte plainte