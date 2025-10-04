Visa Trump à 100'000 dollars attaqué devant la justice américaine

Le décret du président américain Donald Trump imposant 100'000 dollars de frais sur un visa prisé du riche secteur de la technologie a été attaqué en justice vendredi par une coalition d'hôpitaux, d'écoles et de syndicats. Ils dénoncent l'impossibilité de recruter des médecins et des enseignants étrangers à ce prix.

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il descend de Marine One après son arrivée sur la pelouse sud de la Maison Blanche, mardi 30 septembre 2025, à Washington (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'assignation, déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, décrit ce décret comme «inconstitutionnel et illégal», écrivent dans un communiqué les plaignants.

Parmi eux se trouvent le réseau de recrutement infirmier «Global Nurse Force», le syndicat de l'automobile et de l'aérospatiale UAW international, l'association américaine des professeurs d'université (AAUP) et plusieurs organisations religieuses protestantes, entre autres.

Ils attaquent le décret signé le 19 septembre par le président américain qui impose des frais de 100'000 dollars par demande aux entreprises qui recrutent via le visa H-1B, accusé d'être utilisé par les riches géants de la technologie pour recruter des talents à l'étranger plutôt qu'aux Etats-Unis.

Pichai, Nadella et Musk

Selon la plainte, les conditions de ce visa auraient dû être révisées par le congrès américain et non par un décret présidentiel qui «heurte la communauté nationale» en mettant en péril le recrutement au sein d'hôpitaux et d'écoles rurales ainsi que de certaines ONG ou centres de recherche caritatifs peu lucratifs.

Le visa H-1B a été créé pour permettre aux employeurs de parrainer des travailleurs étrangers très spécialisés – scientifiques, médecins, ingénieurs, enseignants, pasteurs – et dont les qualifications sont peu répandues aux Etats-Unis, initialement pour une durée de trois ans, pouvant être prolongée jusqu'à six ans.

Les États-Unis délivrent 85'000 visas H-1B par an selon un système de loterie et l'Inde représente les trois quarts des bénéficiaires. Sundar Pichai, le patron de Google ou Satya Nadella, celui de Microsoft, ainsi qu'Elon Musk, sont arrivés aux Etats-Unis grâce au visa H-1B.

Environ «60% des principales start-ups dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis ont été fondées par des immigrants [...] Ce qui n'aurait pas été possible sans le programme H1-B», a déclaré Jeremy Neufeld, expert sur les politiques migratoires au centre de recherche Institute for Progress, interrogé dans le podcast «Hard Fork».