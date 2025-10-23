  1. Clients Privés
Conflit ukrainien Vladimir Poutine plaide pour le «dialogue» avec Donald Trump

ATS

23.10.2025 - 18:11

Le président russe Vladimir Poutine a plaidé jeudi en faveur de la poursuite du «dialogue». Une déclaration faite après l'annonce par son homologue américain Donald Trump du report de la rencontre prévue entre les deux hommes à Budapest.

Jeudi, Vladimir Poutine a plaidé en faveur de la poursuite du dialogue avec le président américain Donald Trump.
Jeudi, Vladimir Poutine a plaidé en faveur de la poursuite du dialogue avec le président américain Donald Trump.
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 18:11

23.10.2025, 18:22

«Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes, et encore plus à la guerre», a déclaré M. Poutine, cité par les agences de presse russes. Il a également menacé d'une réponse «très forte» en cas d'attaque du territoire russe par des missiles américains Tomahawk, dont l'Ukraine réclame la livraison de la part de Washington.

Le président russe a aussi estimé que les sanctions adoptées la veille par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient «sérieuses» mais qu'elles n'auront pas d'"impact significatif» sur l'économie du pays.

