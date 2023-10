Connaissez-vous le chef français qui a le plus d'influence dans le monde? Contre toute attente, on ne parle pas d'Alain Ducasse, mais de Yannick Alléno, le chef triplement étoilé du Pavillon Ledoyen, à Paris. Au regard de sa présence sur les réseaux sociaux, il est le cuisinier français dont l'aura est la plus remarquée.

Yannick Alléno est le chef français le plus influent au monde. MARTIN BUREAU / AFP

Le premier Sommet de la Gastronomie Durable, c'est lui. Le premier menu sans viande et réservé aux céréales, c'est lui aussi. Le premier repas gastronomique servi à bord d'un bateau électrique, toujours lui.

Chef entrepreneur et visionnaire, Alain Ducasse est une icône de la gastronomie française, dont l'aura rayonne dans le monde entier à travers ses propos en faveur d'une cuisine plus durable et responsable, mais aussi de ses tables auréolées de 21 étoiles. Voilà pourquoi on le surnomme souvent le chef le plus étoilé du monde.

Une reconnaissance qu'une récompense

Pour un cuisinier, les macarons distribués par le guide Michelin constituent autant une reconnaissance qu'une récompense. Mais on ne peut mesurer la popularité et le succès uniquement à travers cette distinction.

Si Paul Bocuse fut le premier à médiatiser les chefs, la présence de ces derniers sur les réseaux sociaux est devenue tout aussi incontournable pour entretenir un business gastronomique. Il y a le nombre de followers, mais aussi la valeur que peut représenter une publication. On peut se donner une idée de cette information en s'appuyant sur les données de la plateforme InBeat.

C'est l'un des critères de la méthodologie d'une étude Slingo.com pour déterminer les cuisiniers célèbres les plus puissants. Une note globale a été déterminée en fonction du nombre de fans sur Instagram, mais aussi du taux d'engagement, du nombre de restaurants ouverts dans le monde et du nombre d'étoiles.

A la tête de 17 restaurants dans le monde !

Quand on monte la sauce avec tous ces ingrédients, ce n'est pas Alain Ducasse qui termine premier, mais l'Ecossais Gordon Ramsay, dont la popularité sur les réseaux sociaux n'est pas un mythe. Le pendant cathodique de Philippe Etchebest est très suivi également sur TikTok, par près de 40 millions d'abonnés.

Alain Ducasse n'arrive finalement pas deuxième, mais troisième, parce qu'il est devancé par son comparse francilien Yannick Alléno. Le chef triplement étoilé du Pavillon Ledoyen jouit d'un taux d'engagement particulièrement efficace, estimé à 1,54%, contre 0,40% pour Gordon Ramsay et 0,77% pour Alain Ducasse.

Qui plus est, Yannick Alléno est à la tête de 17 restaurants dans le monde. Son dernier projet s'est établi à Londres. Celui qui vient de régaler le roi Charles III lors du dîner d'Etat au Château de Versailles a dupliqué son concept culinaire Pavyllon dans l'écrin du Four Seasons de Park Lane, dans le très chic quartier de Mayfair. Mais on peut goûter à la «marque» Alléno aussi à Courchevel (au Cheval Blanc), Saint-Emilion (au château Pavie), Dubaï, Séoul ou encore Monforte d'Alba, dans le Piémont italien.

Précisons pour terminer que ce classement révèle combien les chefs français ont valeur de référence puisqu'il regroupe au total quatre figures de la cuisine tricolore, Pierre Gagnaire et Anne-Sophie Pic complétant le quatuor. A noter qu'Alain Ducasse jouit de la nationalité monégasque, mais puise ses racines dans les Landes, à Castel-Sarrazin.

Relax