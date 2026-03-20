  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Municipales en France Voici les dix points chauds à suivre de très près pour le second tour

Gregoire Galley

20.3.2026

Paris repassera-t-il à droite après 25 ans ? La France insoumise parviendra-t-elle à conquérir la quatrième commune de l'Hexagone ? Laure Lavalette (RN) réussira-t-elle son pari à Toulon ? Rarement un scrutin municipal aura ménagé autant de suspense à quelques jours du verdict. Tour d'horizon des 10 principaux points chauds.

Sophia Chikirou (à gauche), Emmanuel Grégoire et Rachida Dati visent la mairie de Paris.
Sophia Chikirou (à gauche), Emmanuel Grégoire et Rachida Dati visent la mairie de Paris.
ats

Agence France-Presse

20.03.2026, 07:41

* PARIS

Emmanuel Grégoire (PS) a obtenu dimanche 38% des voix, plus de douze points devant Rachida Dati (25,5%). Mais la capitale est entrée dans une zone d'incertitude après le ralliement des macronistes à Rachida Dati (LR), le retrait de Sarah Knafo (Reconquête!, 10,4%) et le maintien de l'Insoumise Sophia Chikirou (11,7%). De quoi rebattre les cartes d'un second tour désormais très indécis, a fortiori après un débat sur BFMTV où le socialiste Emmanuel Grégoire a fait l'objet d'un feu croisé de critiques des deux femmes.

Municipales à Paris. Emmanuel Grégoire lâche une bombe à deux jours du second tour

Municipales à ParisEmmanuel Grégoire lâche une bombe à deux jours du second tour

* MARSEILLE

Comme M. Grégoire, le maire PS sortant de Marseille Benoît Payan (36,7% au 1er tour) a choisi de ne pas s'allier avec son concurrent Insoumis Sébastien Delogu (11,9%). Mais celui-ci s'est finalement effacé face au risque de victoire du député RN Franck Allisio (35%), tandis que la candidate du bloc macroniste et de la droite Martine Vassal (12,4%) est restée en lice. Un maintien qui pourrait bénéficier à M. Payan.

* LYON

A Lyon, la situation semble plus simple pour le sortant écologiste Grégory Doucet, qui a déjoué les sondages dimanche et viré en tête (37,4%), juste devant le candidat du «socle commun» Jean-Michel Aulas (36,8%). M. Doucet a obtenu le ralliement de la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi (10,4%) tandis que le RN Alexandre Dupalais (7,1%) a en vain tendu la main à M. Aulas.

Municipales à Lyon. «C’est un choix politique grave» - Jean-Michel Aulas sort la sulfateuse !

Municipales à Lyon«C’est un choix politique grave» - Jean-Michel Aulas sort la sulfateuse !

* TOULOUSE

Surprise lundi matin dans le jeu des alliances à gauche: le PS François Briançon (25%) a choisi de s'allier à l'Insoumis François Piquemal (27,6%), arrivé deuxième derrière le sortant divers droite Jean-Luc Moudenc (37,2%).

Cela suffira-t-il à faire basculer dans le camp Insoumis la métropole occitane, à l'heure où de nombreuses voix appellent à «faire barrage» à LFI, accusée de dérapages antisémites ? Jeudi, M. Piquemal a été hué lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de mars 2012, dont quatre personnes de confession juive.

* NANTES

Autre ville test pour l'attractivité des listes d'union à gauche après des mois de déchirement PS-LFI: Nantes, où la maire sortante socialiste Johanna Rolland (35,2%), talonnée par le LR Foulques Chombart de Lauwe (33,8%), a noué un accord avec l'Insoumis William Aucant (11,2%) pour tenter de conserver son mandat. Son sort dépendra du report des électeurs RN, dont le candidat a frôlé les 5%, et de ceux de l'ex-macroniste Mounir Belhamiti (8,1%), qui n'a pas donné de consigne.

* STRASBOURG

A Strasbourg, comme à Lyon, la sortante écologiste Jeanne Barseghian (19,7%), arrivée troisième, fait figure de revenante, de retour dans la course après des sondages très défavorables. Alliée à l'Insoumis Florian Kobryn (12,0%) elle fera face à l'ancienne ministre de la Culture Catherine Trautmann (25,9%), alliée à Horizons, et au LR Jean-Philippe Vetter (24,2%). Une triangulaire à l'issue hautement incertaine.

Bête noire de Le Pen. Municipales en France : à 75 ans, elle écrit une page d’histoire de sa ville

Bête noire de Le PenMunicipales en France : à 75 ans, elle écrit une page d’histoire de sa ville

* BORDEAUX

L'écologiste Pierre Hurmic parviendra-t-il à conserver son siège, conquis de haute lutte en 2020 ? Après avoir obtenu 27,7% au premier tour, il a reçu le soutien de l'Insoumis Nordine Raymond (9,4%). Mais le candidat macroniste Thomas Cazenave (25,6%) est en bonne posture après le retrait surprise de l'universitaire Philippe Dessertine (divers centre, 20,2%).

* BREST

La gauche est également en difficulté à Brest, où le sortant PS François Cuillandre, candidat à un cinquième mandat, est guetté par l'usure et n'a obtenu que 23,8% des voix, assez loin derrière le candidat de droite Stéphane Roudaut (30,2%). Après une «fusion technique» avec l'Insoumise Cécile Beaudouin (15,4%), il pourrait tirer son épingle du jeu à la faveur d'une triangulaire avec le candidat du RN Yves Pages (11,1%).

* NIMES

Second tour très ouvert à Nîmes, une des dernières grandes villes détenues par LR, où le RN Julien Sanchez affrontera la droite, finalement réconciliée, et la gauche. M. Sanchez a obtenu 30,4% des voix au premier tour, juste devant le communiste Vincent Bouget (30%). A droite, Franck Proust (19,5%) a reçu le soutien de Julien Plantier (15,5%).

* TOULON

Toulon verra s'affronter dimanche droite et extrême droite. La députée RN Laure Lavalette est certes arrivée largement en tête (42%) mais son adversaire, la sortante divers droite Josée Massi (29,5%) devrait bénéficier d'un «barrage républicain» après le retrait du sénateur LR Michel Bonnus (15,7%), soutenu par les barons de la droite et de la macronie régionale.

Élections municipales. Alliances en série à gauche avec LFI, sauf à Paris et Marseille

Élections municipalesAlliances en série à gauche avec LFI, sauf à Paris et Marseille

Les plus lus

Lors de la dernière inspection, le «Titlis Xpress» n'a pas été contrôlé
«Ce serait dommage de tout gâcher pour des discussions de ce genre»
Malgré la guerre, la dévotion sans limite des MAGA pour Donald Trump
Ce secret que l'ornithorynque nous avait caché
L'ex-chef de l'anti-terrorisme de Trump dans le collimateur du FBI
«C’est un choix politique grave» - Jean-Michel Aulas sort la sulfateuse !