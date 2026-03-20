Paris repassera-t-il à droite après 25 ans ? La France insoumise parviendra-t-elle à conquérir la quatrième commune de l'Hexagone ? Laure Lavalette (RN) réussira-t-elle son pari à Toulon ? Rarement un scrutin municipal aura ménagé autant de suspense à quelques jours du verdict. Tour d'horizon des 10 principaux points chauds.

Sophia Chikirou (à gauche), Emmanuel Grégoire et Rachida Dati visent la mairie de Paris. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

* PARIS

Emmanuel Grégoire (PS) a obtenu dimanche 38% des voix, plus de douze points devant Rachida Dati (25,5%). Mais la capitale est entrée dans une zone d'incertitude après le ralliement des macronistes à Rachida Dati (LR), le retrait de Sarah Knafo (Reconquête!, 10,4%) et le maintien de l'Insoumise Sophia Chikirou (11,7%). De quoi rebattre les cartes d'un second tour désormais très indécis, a fortiori après un débat sur BFMTV où le socialiste Emmanuel Grégoire a fait l'objet d'un feu croisé de critiques des deux femmes.

* MARSEILLE

Comme M. Grégoire, le maire PS sortant de Marseille Benoît Payan (36,7% au 1er tour) a choisi de ne pas s'allier avec son concurrent Insoumis Sébastien Delogu (11,9%). Mais celui-ci s'est finalement effacé face au risque de victoire du député RN Franck Allisio (35%), tandis que la candidate du bloc macroniste et de la droite Martine Vassal (12,4%) est restée en lice. Un maintien qui pourrait bénéficier à M. Payan.

* LYON

A Lyon, la situation semble plus simple pour le sortant écologiste Grégory Doucet, qui a déjoué les sondages dimanche et viré en tête (37,4%), juste devant le candidat du «socle commun» Jean-Michel Aulas (36,8%). M. Doucet a obtenu le ralliement de la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi (10,4%) tandis que le RN Alexandre Dupalais (7,1%) a en vain tendu la main à M. Aulas.

* TOULOUSE

Surprise lundi matin dans le jeu des alliances à gauche: le PS François Briançon (25%) a choisi de s'allier à l'Insoumis François Piquemal (27,6%), arrivé deuxième derrière le sortant divers droite Jean-Luc Moudenc (37,2%).

Cela suffira-t-il à faire basculer dans le camp Insoumis la métropole occitane, à l'heure où de nombreuses voix appellent à «faire barrage» à LFI, accusée de dérapages antisémites ? Jeudi, M. Piquemal a été hué lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de mars 2012, dont quatre personnes de confession juive.

* NANTES

Autre ville test pour l'attractivité des listes d'union à gauche après des mois de déchirement PS-LFI: Nantes, où la maire sortante socialiste Johanna Rolland (35,2%), talonnée par le LR Foulques Chombart de Lauwe (33,8%), a noué un accord avec l'Insoumis William Aucant (11,2%) pour tenter de conserver son mandat. Son sort dépendra du report des électeurs RN, dont le candidat a frôlé les 5%, et de ceux de l'ex-macroniste Mounir Belhamiti (8,1%), qui n'a pas donné de consigne.

* STRASBOURG

A Strasbourg, comme à Lyon, la sortante écologiste Jeanne Barseghian (19,7%), arrivée troisième, fait figure de revenante, de retour dans la course après des sondages très défavorables. Alliée à l'Insoumis Florian Kobryn (12,0%) elle fera face à l'ancienne ministre de la Culture Catherine Trautmann (25,9%), alliée à Horizons, et au LR Jean-Philippe Vetter (24,2%). Une triangulaire à l'issue hautement incertaine.

* BORDEAUX

L'écologiste Pierre Hurmic parviendra-t-il à conserver son siège, conquis de haute lutte en 2020 ? Après avoir obtenu 27,7% au premier tour, il a reçu le soutien de l'Insoumis Nordine Raymond (9,4%). Mais le candidat macroniste Thomas Cazenave (25,6%) est en bonne posture après le retrait surprise de l'universitaire Philippe Dessertine (divers centre, 20,2%).

* BREST

La gauche est également en difficulté à Brest, où le sortant PS François Cuillandre, candidat à un cinquième mandat, est guetté par l'usure et n'a obtenu que 23,8% des voix, assez loin derrière le candidat de droite Stéphane Roudaut (30,2%). Après une «fusion technique» avec l'Insoumise Cécile Beaudouin (15,4%), il pourrait tirer son épingle du jeu à la faveur d'une triangulaire avec le candidat du RN Yves Pages (11,1%).

* NIMES

Second tour très ouvert à Nîmes, une des dernières grandes villes détenues par LR, où le RN Julien Sanchez affrontera la droite, finalement réconciliée, et la gauche. M. Sanchez a obtenu 30,4% des voix au premier tour, juste devant le communiste Vincent Bouget (30%). A droite, Franck Proust (19,5%) a reçu le soutien de Julien Plantier (15,5%).

* TOULON

Toulon verra s'affronter dimanche droite et extrême droite. La députée RN Laure Lavalette est certes arrivée largement en tête (42%) mais son adversaire, la sortante divers droite Josée Massi (29,5%) devrait bénéficier d'un «barrage républicain» après le retrait du sénateur LR Michel Bonnus (15,7%), soutenu par les barons de la droite et de la macronie régionale.