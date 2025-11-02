Vol au Louvre: ce que l'on sait, après les nouvelles inculpations

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Vol au Louvre: ce que l'on sait, après les nouvelles inculpations

Basile Mermoud

2.11.2025

Nouveaux suspects inculpés, absence de complices au musée, bijoux toujours introuvables : voilà ce que l'on sait sur le spectaculaire cambriolage le 19 octobre du Louvre, musée le plus visité au monde, qui mobilise des dizaines d'enquêteurs.

Les différentes perquisitions n'ont «pas permis de retrouver» les bijoux, a souligné la procureure (archives).
Les différentes perquisitions n'ont «pas permis de retrouver» les bijoux, a souligné la procureure (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

02.11.2025, 11:37

Deux nouvelles personnes arrêtées mercredi soir ont été inculpées et placées en détention provisoire samedi, portant à quatre le nombre de suspects écroués. Il s'agit d'un homme de 37 ans, soupçonné d'être un des quatre membres du commando ayant dérobé les joyaux, et de sa compagne de 38 ans, a indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau.

Deux autres hommes habitant Aubervilliers (au nord de Paris), âgés de 34 et 39 ans, sont eux aussi soupçonnés d'avoir fait partie du commando. Arrêtés le 25 octobre -l'un à l'aéroport de Roissy alors qu'il tentait de rejoindre l'Algérie, l'autre à Aubervilliers-, ils ont été inculpés et écroués mercredi.

Casse au Louvre. Une femme inculpée et écrouée, un suspect relâché

Casse au LouvreUne femme inculpée et écrouée, un suspect relâché

«Il y a quatre auteurs, il en reste au moins un à retrouver, plus sans doute le ou les commanditaires», a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez au Parisien.

Dimanche sur France Info, Mme Beccuau a par ailleurs évoqué de possibles autres complices, mentionnant l'emploi de «véhicules relais». Elle a revanche souligné que rien ne permettait à ce stade d'évoquer une complicité au sein du Louvre.

Les suspects ont-ils reconnu leur implication?

Les deux hommes d'Aubervilliers «se sont livrés à des déclarations» jugées «minimalistes par rapport à ce qui nous paraît être démontré par le dossier», selon Mme Beccuau.

Ils sont inculpés pour vols en bande organisée (15 ans de réclusion criminelle encourus) et association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol en bande organisé (10 ans encourus), tout comme l'homme de 37 ans.

Sa compagne est, elle, soupçonnée de complicité de vol commis en bande organisée et association de malfaiteurs. Le couple, qui «a des enfants ensemble», a «contesté toute implication», a indiqué Mme Beccuau. L'homme «s'est refusé à toute déclaration», a précisé la procureure sur France Info.

France. Suspects déférés pour le casse du musée du Louvre

FranceSuspects déférés pour le casse du musée du Louvre

Le couple a été interpellé après la découverte d'ADN leur appartenant dans la nacelle du monte-charge utilisé lors du cambriolage. Si celles de l'homme «sont importantes», pour celles de la femme, les enquêteurs se demandant s'il s'agit d'"ADN de transfert", c'est-à-dire «déposé sur quelqu'un, sur un objet, qui est ensuite redéposé dans la nacelle». «Tout ça méritera d'être investigué», a souligné Mme Beccau.

Concernant les hommes d'Aubervilliers, celui de nationalité algérienne a été ciblé grâce à de l'ADN retrouvé sur un des scooters ayant servi à la fuite, tandis que l'ADN du deuxième a été découvert sur une des vitrines fracturées et des objets abandonnés au Louvre.

Quel est le profil des mis en examen?

Les deux hommes d'Aubervilliers, soupçonnés d'être ceux ayant pénétré dans la galerie d'Apollon, ont «été impliqués dans une même affaire de vol pour laquelle ils ont été condamnés en 2015 à Paris», selon la procureure.

Agé de 34 ans, l'Algérien était sans activité récente, mais avait auparavant travaillé comme ripeur (ramassage d'ordures) ou livreur. Le deuxième est un chauffeur de taxi clandestin de 39 ans. Il est connu pour des vols aggravés et doit être jugé mercredi à Bobigny pour avoir dégradé un miroir dans un commissariat en garde à vue.

France. Vol au Louvre: la directrice du musée reconnaît des failles

FranceVol au Louvre: la directrice du musée reconnaît des failles

Le casier de l'homme du couple porte de son côté «mention de 11 condamnations, dont une dizaine déjà pour des faits de vol» significatifs, a indiqué Mme Beccuau.

Lors d'une audience devant le juge des libertés (JLD) à laquelle a pu partiellement assister l'AFP samedi, sa compagne, habitante de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), était en pleurs, disant avoir «peur» pour ses enfants et pour elle-même.

Les profils ne correspondent pas à ceux «que généralement on associe au spectre de la criminalité organisée», a indiqué Mme Beccau, tout en soulignant qu'«aujourd'hui, on a des profils pas très connus en criminalité organisée qui montent assez vite sur des faits extrêmement graves".

Des bijoux, Sarkozy et Macron. Le casse du Louvre embrase les réseaux sociaux

Des bijoux, Sarkozy et MacronLe casse du Louvre embrase les réseaux sociaux

Où sont les bijoux?

Les différentes perquisitions n'ont «pas permis de retrouver» les bijoux, a souligné la procureure. M. Nunez, qui s'est dit confiant qu'on puisse les récupérer, a évoqué l'existence de plusieurs hypothèses, «y compris qu'ils soient déjà écoulés à l'étranger».

D'après la procureure, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) examine tous les «marchés parallèles» de revente. Parmi les hypothèses, elle a évoqué celle que les joyaux soient «une marchandise de blanchiment, voire de négociation dans le milieu de la criminalité organisée», en tant que «monnaie d'échange».

Les plus lus

Vol au Louvre: ce que l'on sait, après les nouvelles inculpations
Une avalanche emporte cinq alpinistes allemands dans le Trentin-Haut-Adige
L’hiver s’installe : plusieurs cols fermés jusqu’au printemps
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Karin Keller-Sutter visée par une plainte pour indiscrétion après un appel avec Donald Trump