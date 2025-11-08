  1. Clients Privés
Vol au Louvre Emmanuel Macron réitère sa promesse : «les bijoux seront retrouvés»

ATS

8.11.2025 - 06:40

Le président français Emmanuel Macron a répété vendredi lors d'un déplacement au Mexique que les joyaux de la Couronne dérobés au Louvre seraient retrouvés. Il a promis que la sécurité du musée parisien serait revue.

Le président français Emmanuel Macron est convaincu que les bijoux dérobés au Louvre seront retrouvés.
Le président français Emmanuel Macron est convaincu que les bijoux dérobés au Louvre seront retrouvés.
ATS

Keystone-SDA

08.11.2025, 06:40

08.11.2025, 07:23

«Nous avons commencé à interpeller une partie de la bande qui a mené ce vol. Les bijoux seront retrouvés, ils seront arrêtés, ils seront jugés», s'est engagé le chef de l'Etat auprès de la chaîne Televisa au cours d'une tournée en Amérique latine. «De ce qui s'est passé et qui a été un choc pour tout le monde», c'est «l'occasion de sortir encore plus fort», a déclaré Emmanuel Macron.

Le 19 octobre, des malfaiteurs ont réussi à s'introduire dans le musée et dérober en quelques minutes des joyaux d'une valeur de 88 millions d'euros. Les bijoux restent introuvables et quatre suspects ont été mis en examen et écroués.

«Un signal d'alarme assourdissant». Vol de joyaux: le Louvre sévèrement critiqué dans un rapport

«Un signal d'alarme assourdissant»Vol de joyaux: le Louvre sévèrement critiqué dans un rapport

Parmi les huit pièces «d'une valeur patrimoniale inestimable», selon les autorités, se trouve le diadème de l'impératrice Eugénie (épouse de Napoléon III), qui compte près de 2000 diamants.

La Cour des comptes a vivement critiqué la gestion du musée de ces dernières années, affirmant jeudi dans un rapport que l'institution avait négligé la sécurité au profit de l'attractivité.

«La sécurité du Louvre sera totalement repensée», a assuré Emmanuel Macron vendredi, évoquant le plan de «Nouvelle Renaissance du Louvre» annoncé en janvier qui doit aboutir à une nouvelle grande porte d'accès ou encore une salle dédiée à la Joconde de Léonard de Vinci.

Vol au Louvre. Qui est «Doudou Cross Bitume», l'un des suspects du casse du siècle ?

Vol au LouvreQui est «Doudou Cross Bitume», l'un des suspects du casse du siècle ?

La Cour des comptes a revu à la hausse son coût à 1,15 milliard d'euros, contre 700 à 800 millions évoqués par l'entourage du chef de l'État. Elle a jugé le projet «pas financé» en l'état.

En attendant, la direction du musée le plus visité au monde a présenté vendredi des «mesures d'urgence» lors d'un conseil d'administration extraordinaire, parmi lesquelles la création d'un «coordonnateur sûreté» et le déploiement de caméras de surveillance supplémentaires. Leur manque aux abords du musée avait été pointé du doigt.

Archives sur le vol des joyaux de la Couronne

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Un cambriolage spectaculaire a eu lieu dimanche matin peu après l'ouverture du Louvre, le musée le plus visité au monde, où plusieurs malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une "valeur inestimable" avant de prendre la fuite.

20.10.2025

