«Vos pays vont droit en enfer» : Trump cingle l’Europe devant l’ONU

Devant l’Assemblée générale de l’ONU, Donald Trump a multiplié les attaques lors d’un discours au ton provocateur: frontières ouvertes, crise climatique, trafiquants de drogue et dirigeants européens ont tour à tour été pris pour cible.

Le président américain Donald Trump fait après avoir conclu son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies au siège de l’ONU à New York, le 23 septembre 2025. AFP

Agence France-Presse, Rédaction blue News, Keystone-ATS Basile Mermoud

«Il est temps de mettre fin à l’expérience ratée des frontières ouvertes», a lancé Donald Trump devant l’Assemblée générale de l’ONU.

L’ancien président américain n’a pas mâché ses mots, visant directement les pays européens: «Vos pays vont droit en enfer», a-t-il déclaré, tout en s’en prenant également au maire de Londres, Sadiq Khan, qu’il a décrit comme «un désastre», rappelant qu’il est le premier maire musulman d’une capitale occidentale.

Dans la foulée, Trump s’en est pris nommément à la Suisse, dénonçant la part élevée d’étrangers dans les prisons du pays. Il a cité ce chiffre comme symptôme, selon lui, d’un système migratoire défaillant. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 72,5 % des détenus en Suisse en janvier 2025 ne détenaient pas de passeport helvétique.

Poursuivant sur un ton martial, Trump a promis de «réduire à néant» les trafiquants de drogue vénézuéliens, alors que l’armée américaine affirme avoir récemment détruit au moins trois navires transportant des stupéfiants.

«Nous allons vous réduire à néant»

«À tout malfrat terroriste qui trafique de la drogue empoisonnée vers les États-Unis d’Amérique, soyez averti: nous allons vous réduire à néant», a-t-il martelé.

Dans son discours, Donald Trump a également abordé la question palestinienne, affirmant que la reconnaissance d’un État de Palestine constituerait une « récompense » pour les « atrocités » commises par le Hamas.

«Ce serait une récompense pour ces atrocités horribles, y compris celles du 7 octobre, alors même qu’ils refusent de libérer les otages ou d’accepter un cessez-le-feu», a-t-il affirmé.

Il s’en est également pris à la science, qualifiant le réchauffement climatique de «plus grande arnaque jamais menée contre le monde» et le concept d’empreinte carbone de «supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes».

«Ils disaient que le réchauffement climatique allait tuer le monde... Mais ensuite, il a commencé à faire plus froid», a-t-il ironisé, dans un discours prononcé à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’organisation.

