«Ils construisent un état de surveillance techno-autoritaire»

A l'aide de l'entreprise de logiciels controversée Palantir, Donald Trump veut regrouper les données de plusieurs ministères. Les experts mettent en garde contre la possibilité d'une utilisation abusive de cette pieuvre de données, qui est un «rêve technocratique».

Elon Musk, propriétaire de X et chef de Tesla, n'en était que le «fer de lance» : Donald Trump veut collecter à grande échelle des données sur les citoyens américains. Brandon Bell/Pool Getty Images North America/AP/dpa

Philipp Dahm Philipp Dahm

Donald Trump pose les bases le 20 mars : le président signe un décret visant à mettre fin au "gaspillage, à la fraude et aux abus" en "éliminant les silos d'information".

Concrètement, il s'agit de regrouper les données de différentes administrations américaines afin d'éviter "les doublons bureaucratiques et l'inefficacité" et de mieux détecter les irrégularités.

En arrière-plan, la Maison Blanche a depuis travaillé en silence pour couler les fondations techniques permettant de mettre en œuvre le projet de Trump, écrit le «New York Times» (NYT) - et met en garde contre le fait que le gouvernement pourrait mettre en place, avec la société controversée Palantir, une pieuvre de données qui espionnerait ses propres citoyens.

Palantir est une entreprise de logiciels dont les plateformes d'intelligence artificielle peuvent collecter, regrouper et retraiter les données. En avril, l'entreprise a conclu un contrat avec le Department of Homeland Security pour construire, pour 30 millions de dollars, un système destiné à suivre les migrants pour l'agence Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Une «machine à espionner sans précédent» ?

Mais selon le NYT, Palantir serait également en discussion avec d'autres autorités: l'administration de la sécurité sociale et l'administration fiscale Internal Revenue Service. Le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Santé utilisent déjà le logiciel Palantir.

S'y ajoutent encore deux autres ministères, écrit le NYT: Si les données de plusieurs administrations étaient mises en commun, cela équivaudrait à une «machine d'espionnage sans précédent», s'étonne la chaîne américaine «MSNBC». Même certains collaborateurs de Palantir ne sont plus à l'aise avec leur entreprise.

Alain Berset (à droite) s'entretient le 24 janvier 2018 avec Alex Karp, CEO de Palantir, lors du WEF à Davos. KEYSTONE

Dans une lettre ouverte, 13 anciens employés de l'entreprise demandent à Palantir de mettre fin à son étroite coopération avec la Maison Blanche. Dans ce contexte, le problème ne serait pas le logiciel, mais ce que le gouvernement pourrait en faire.

Une «technologie contraire à l'éthique» recherche des migrants

«Les données collectées pour une raison précise ne devraient pas être utilisées à d'autres fins», explique Linda Xia, cosignataire du document, au NYT. «La combinaison de toutes ces données, même avec les intentions les plus nobles, augmente considérablement le risque d'abus».

Le personnel actuel s'inquiéterait également, relate Xia : «Les employés actuels discutent des conséquences de leur travail et posent des questions en interne». Et les médias aussi ont désormais l'entreprise dans le collimateur.

En 2020, le «Guardian» faisait déjà état de l'entreprise qui aidait déjà ICE à trouver des immigrés clandestins et coopérait aussi intensivement avec la police et l'armée : «La technologie non éthique de l'entreprise devrait nous horrifier», titrait alors le journal britannique.

Le cours de l'action augmente de 140% après l'élection de Trump

Et aujourd'hui encore, Palantir collabore activement avec ICE et «étaye les expulsions massives du gouvernement Trump», affirme «404 Media». Des documents divulgués montrent que l'entreprise joue un rôle de plus en plus important dans ce domaine. Début février, le magazine de gauche «Mother Jones» qualifiait déjà Palantir de «joyeux profiteur de l'Etat policier de Trump».

So damn proud of these kids for their courage. 💥 Hundreds of Milford, MA high schoolers walked out in protest today after ICE detained their classmate Marcelo Gomes Da Silva. Detained on his way to volleyball practice. Illegally. These students aren’t backing down—they’re rising up. #OnYourSide



[image or embed] — Jennifer ✨Get In Good Trouble (@thejenniwren.teamlh.social) 3. Juni 2025 um 00:14

C'est vrai, du moins sur le plan financier, ajoute désormais le NYT. L'entreprise aurait reçu au moins 130 millions de dollars de l'Etat depuis l'entrée en fonction de Trump. Le cours de l'action de l'entreprise a augmenté de 140% depuis sa victoire électorale en novembre.

Et qui se trouve derrière Palantir ? Le CEO et cofondateur Alex Karp a encore donné de l'argent aux démocrates l'année dernière, mais a salué la victoire électorale de Donald Trump. Elon Musk est la «personne la plus qualifiée au monde» pour transformer le gouvernement, selon lui, cité par le NYT.

«Palantir est là pour perturber»

«Nous mettons notre entreprise au service de l'Occident et des États-Unis d'Amérique et nous sommes super fiers du rôle que nous jouons. Surtout dans des endroits dont nous ne pouvons pas parler», dit Karp, cité par «Mother Jones» . «Palantir est là pour déranger. Et, si nécessaire, pour faire peur à nos ennemis et, à l'occasion, les tuer».

Derrière Palantir se trouve également Peter Thiel: ce milliardaire aux multiples casquettes est considéré comme un donateur de Trump et un activiste libertaire qui s'engage beaucoup dans le domaine de l'IA. Par l'intermédiaire de Thiel et de Palantir, il existe de nombreux liens avec le département d'efficacité DOGE, qu'Elon Musk a dirigé jusqu'à récemment.

Tout cela fait sonner l'alarme chez Carole Cadwalladr: la journaliste a joué un rôle déterminant dans la révélation du scandale Cambridge Analytica. Pour rappel, il a été révélé en 2018 qu'une entreprise britannique avait illégalement récupéré des données Facebook pour pouvoir les utiliser en 2016 pour diffuser des publicités électorales ciblées.

«C'est le rêve technocratique»

«Je pense que ce qui se passe en ce moment en Amérique, c'est qu'ils sont en train de mettre en place un État de surveillance techno-autoritaire», explique l'Anglaise dans le «Daily Show». «Nous pouvons voir cela en temps réel. Une énorme quantité de données sur chaque personne, qui peut être et sera utilisée de manière opaque et innombrable. C'est effrayant».

S'agit-il uniquement de Palantir, qui doit obtenir toutes les données, s'enquiert le présentateur Jon Stewart ? «DOGE est le fer de lance ici», explique Cadwalladr. Les agents de Musk auraient récupéré les données dans les ministères. «[Palantir], qui appartient à Peter Thiel, accumule maintenant ces différents pots de données, les fusionne et utilise l'IA sur l'ensemble des données».

Le problème: «Elle peut être utilisée de tant de manières différentes. C'est un système de contrôle. C'est ce que font les autres pays, qui sont autoritaires. Et il n'y a pas de réglementation». Et aux Etats-Unis, en outre, pas de loi sur la protection des données, ajoute l'auteur.

John Stewart ajoute que le soi-disant Big Beautiful Bill de Trump prévoit qu'il n'y aura pas de réglementation de l'IA aux États-Unis au cours des dix prochaines années. «"C'est le rêve technocratique»", conclut Cadwalladr, «c'est ce que veulent ces Tech Bros ».