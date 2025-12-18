  1. Clients Privés
Péage équitable Vous partez en Italie ? La nouveauté qui va soulager les automobilistes

Barman Nicolas

18.12.2025

Payer l’autoroute plein tarif malgré des heures perdues dans les bouchons ? L’Italie dit stop. Dès 2026, les automobilistes pourront être remboursés de leur péage dans certains cas. Une première en Europe.

Le dispositif est strictement encadré et repose sur deux critères : la distance parcourue et le temps perdu. Il s’appliquera à tous les usagers des autoroutes italiennes, y compris les vacanciers étrangers. (Image d'illustration)
Imago

Nicolas Barman

18.12.2025, 11:54

C’est une petite révolution pour les conducteurs. L’Italie a adopté en ce mois de décembre une nouvelle règle : lorsqu’un trajet autoroutier est fortement ralenti par des travaux non urgents ou de gros embouteillages, le péage pourra être partiellement ou totalement remboursé.

La décision émane de l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), via la résolution n° 211/2025 publiée le 2 décembre. Son principe est simple : on paie pour un service, et si ce service n’est pas assuré correctement, le tarif plein ne se justifie plus.

Le ministre italien des Transports, Matteo Salvini, résume la philosophie : les automobilistes ne doivent pas payer « comme si de rien n’était » lorsque la qualité du trajet n’est pas au rendez-vous.

Qui aura droit à un remboursement ?

Le dispositif est strictement encadré et repose sur deux critères : la distance parcourue et le temps perdu. Il s’appliquera à tous les usagers des autoroutes italiennes, y compris les vacanciers étrangers.

En cas de circulation totalement bloquée

  • 1 à 2 heures d’arrêt : 50 % du péage remboursé
  • 2 à 3 heures : 75 %
  • Plus de 3 heures : 100 %
Montre plus

En cas de travaux programmés : 

  • Moins de 30 km : remboursement automatique, sans devoir prouver un retard
  • Entre 30 et 50 km : remboursement dès 10 minutes de retard
  • Plus de 50 km : remboursement à partir de 15 minutes de retard
Montre plus

Les travaux d’urgence, les accidents ou les épisodes météo exceptionnels ne donnent en revanche droit à aucune indemnisation.

Le remboursement ne pourra pas dépasser le montant du péage payé et devra être supérieur à 10 centimes.

Les demandes effectuées en ligne, via une app

Pour simplifier les démarches, les concessionnaires devront mettre en place un système unique et accessible à tous, précise l’ART. Les demandes pourront être effectuées en ligne, via une application ou le site du concessionnaire.

La mesure entrera en vigueur dès le 1er juin 2026 pour les trajets gérés par un seul concessionnaire, puis dès le 1er décembre 2026 pour ceux impliquant plusieurs sociétés.

Nicola Zaccheo, président de l’ART, évoque un principe clé : un péage « équitable et proportionné au service réellement utilisé », tout en préservant l’équilibre économique des infrastructures.

Une vignette pour un accès ou un service ?

En Suisse, le modèle est toujours clair : 40 francs pour la vignette, embouteillages ou non. L’Italie casse ce tabou et pose une question qui dérange : payer un accès, ou un service réellement rendu ? Un débat qui, en Suisse, ne risque toutefois pas d’arriver de sitôt.

