C’est une sensation étrange. Comme si on entrait par effraction dans l’intimité numérique d’un prédateur. Depuis quelques mois, la boîte mail de Jeffrey Epstein est accessible en ligne, via une interface identique à Gmail. Vous pouvez y aller librement. Chercher ce que vous voulez. Et lire ce que vous trouvez. Un accès inédit et dérangeant à la fois...

Jmail met l’affaire Epstein à portée de clic, pour tout le monde. Comme par exemple, ces e-mails entre Jeffrey Epstein et la banquière genevoise Ariane de Rothschild peuvent être consultés. printscreen Jmail

Son nom : Jmail

Même design, même ergonomie, mêmes onglets que Gmail. Sauf qu’ici, ce ne sont pas vos messages qui s’affichent… mais des milliers de mails envoyés et reçus par Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, avant son procès pour crimes sexuels.

Comment ça marche ?

Concrètement, Jmail repose sur des documents déjà rendus publics : des scans, des PDF fragmentés, souvent de mauvaise qualité, publiés par une commission de la Chambre américaine, puis relayés dans les vagues de divulgation.

Le site fait le boulot que personne n’avait envie de faire : trier, structurer, indexer, rendre consultable.

Et surtout : chaque mail affiché renvoie à sa source originale, via une petite icône à droite. Un clic, et vous tombez sur le document brut.

Autrement dit : ce n’est pas une reconstitution. C’est une mise en scène technique de documents réels.

Sur le fond, l’outil est redoutablement efficace : il donne au grand public un accès direct à une masse de documents que personne n’arrivait à lire.

Un «Gmail d’Epstein», gratuit, et créé en une nuit À l’origine du projet : deux ingénieurs américains, Riley Walz et Luke Igel.

Leur idée est aussi simple que dérangeante : transformer un amas illisible de documents judiciaires en une expérience de lecture fluide, presque addictive.

Ils racontent avoir codé une première version en une seule nuit, en utilisant Cursor, un outil de génération de code assisté par IA.

Résultat : un site qui permet de naviguer dans l’affaire Epstein comme si l’on fouillait une boîte mail classique. Montre plus

L’autre face du dossier Epstein: la publication anarchique

Selon un résumé de l’AFP, les autorités américaines ont mis en ligne des millions de pages en plusieurs vagues, souvent caviardées, en doublons, sans logique claire. Certains fichiers sont illisibles, d’autres répètent les mêmes échanges sous forme de «chaînes» interminables.

Le résultat : aucun «big bang» judiciaire… mais un scandale qui n’en finit pas. Car même si citer un nom ne prouve rien, chaque mention déclenche des répercussions politiques, médiatiques ou diplomatiques, et pousse certaines personnalités à se justifier — ou à tomber.

Car l’affaire Epstein n’est pas seulement une histoire de crimes sexuels. C’est aussi un scandale tentaculaire, où se croisent pouvoir, argent, influence, diplomatie, et un réseau mondial de relations.

Un puits sans fond à votre disponibilité

Jmail ne livre pas forcément «la» révélation qui ferait tout basculer. Mais il change une chose essentielle : il met l’affaire Epstein à portée de clic, pour tout le monde.

Et c’est là que la vérité devient dangereuse. Car dans ce dossier, les faits réels sont si sordides, le réseau si vaste, et les documents si chaotiques, que le terrain devient parfait pour autre chose : la confusion.

Quand des millions de pages sont publiées en vrac, souvent caviardées, parfois illisibles, la frontière entre enquête et fantasme se brouille. Et c’est précisément à cet endroit-là, où la transparence rencontre le doute, que conspirations et réalité finissent par se toucher.