Corée du Nord «Voyous scandaleux» - La soeur de Kim vilipende les Etats-Unis

ATS

10.3.2026 - 08:06

La puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est dite mardi courroucée par le lancement des exercices militaires annuels conjoints de Séoul et Washington. Elle en a profité pour vivement critiquer les frappes américano-israéliennes sur l'Iran.

Kim Yo Jong a fustigé mardi les frappes américano-israéliennes sur l'Iran.
Kim Yo Jong a fustigé mardi les frappes américano-israéliennes sur l'Iran.
ats

Keystone-SDA

10.03.2026, 08:06

10.03.2026, 08:34

La Corée du Sud et son allié les Etats-Unis ont lancé lundi leurs exercices militaires printaniers annuels baptisés «Freedom Shield», qui doivent mobiliser jusqu'au 19 mars environ 18'000 soldats sud-coréens et un nombre pour l'heure inconnu de soldats américains.

Ces exercices ont lieu à «un moment critique où la structure de sécurité mondiale s'effondre rapidement et où des guerres éclatent dans différentes parties du monde», a relevé Kim Yo Jong, influente confidente de son frère.

Une situation qu'elle impute aux «actes imprudents de voyous internationaux scandaleux», dans une apparente référence aux Etats-Unis et à Israël.

Kim Yo Jong a ainsi fustigé mardi les frappes américano-israéliennes sur l'Iran d'"acte d'agression illégale» révélant la nature de «voyou» de Washington. Pyongyang les avait critiquées dimanche dans des termes similaires.

Corée du Nord. Kim Jong-un affirme équiper sa marine d'armes nucléaires

Corée du NordKim Jong-un affirme équiper sa marine d'armes nucléaires

Invasion

Pour la soeur de Kim Jong Un, les exercices militaires conjoints de la Corée du Sud et des Etats-Unis «pourraient avoir des conséquences terribles et inimaginables», a rapporté l'agence de presse officielle de Pyongyang, KCNA.

Ces exercices irritent de longue date la Corée du Nord qui y voit des répétitions en vue d'une invasion. N'ayant pas signé officiellement de traité de paix à l'issue du conflit de 1950-1953, les deux voisins sont techniquement toujours en guerre.

La soeur du dirigeant nord-coréen a récemment été promue à la tête du département des affaires générales du parti au pouvoir lors d'un important congrès quinquennal de cette instance.

La Corée du Nord et les États-Unis sont des adversaires de longue date, mais Washington a lancé ces derniers mois une initiative pour relancer les négociations de haut niveau avec Pyongyang, en envisageant un possible sommet cette année entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Après avoir en grande partie ignoré ces signes d'ouverture, M. Kim a déclaré fin février que les deux pays pourraient «bien s'entendre» si Washington acceptait le statut de puissance nucléaire de Pyongyang. Il avait à la même occasion sèchement fermé la porte aux avances du président sud-coréen Lee Jae Myung qui plaide pour la reprise du dialogue bilatéral.

