Les Etats-Unis ont «mis en pause» le partage de renseignement avec l'Ukraine, a dit mercredi le chef de la CIA John Ratcliffe, après que Washington a également gelé son aide militaire, si utile pour Kiev dans sa guerre contre l'invasion russe.

L'exécutif américain a décidé de suspendre l'aide à l'Ukraine «sur le front militaire et sur le front du renseignement», a déclaré le directeur de l'agence américaine John Ratcliffe sur la chaîne Fox Business. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'exécutif américain a décidé de suspendre l'aide à l'Ukraine «sur le front militaire et sur le front du renseignement», a déclaré le directeur de l'agence américaine sur la chaîne Fox Business.

«Nous avons reculé, et nous suspendons et passons en revue tous les aspects» de la relation avec l'Ukraine, a déclaré de son côté à la presse le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Mike Waltz.

Washington a annoncé lundi, dans la foulée de l'altercation spectaculaire entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi dans le Bureau ovale, une pause dans la livraison d'aide militaire à l'Ukraine, après avoir livré, sous l'administration Biden, 65,9 milliards de dollars de matériel de défense.

John Ratcliffe a confirmé mercredi que ce gel concernait aussi le partage de renseignement, très utile à Kiev sur le champ de bataille.

Cette pause, a-t-il ajouté, «je pense qu'elle va s'achever, et je pense que l'on va travailler aux côtés de l'Ukraine, comme nous l'avons déjà fait, pour repousser l'agression et mettre le monde dans une meilleure situation pour que ces négociations de paix avancent».

M. Trump a annoncé, mardi soir lors d'un discours devant le Congrès américain, avoir reçu une lettre de M. Zelensky qui «dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable».

Plus tôt dans la journée de mardi, le dirigeant ukrainien a proposé une trêve avec la Russie dans les airs et en mer pour entamer des discussions sur une «paix durable» sous «le leadership» de Donald Trump et s'est dit prêt à signer avec le président américain l'accord-cadre sur l'exploitation des ressources naturelles.