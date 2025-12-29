  1. Clients Privés
«Nous voulons tous que la guerre se termine» Washington a proposé à Kiev des garanties de sécurité pour 15 ans

ATS

29.12.2025 - 11:55

Les Etats-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité solides pour 15 ans prolongeables face à la Russie, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a demandé à Washington une durée plus longue lors de sa rencontre dimanche avec Donald Trump.

Selon M. Zelensky, l'obtention par Kiev de garanties de sécurité sera la condition pour la levée en Ukraine de la loi martiale en vigueur depuis le premier jour de l'invasion russe de février 2022 (archives).
Selon M. Zelensky, l'obtention par Kiev de garanties de sécurité sera la condition pour la levée en Ukraine de la loi martiale en vigueur depuis le premier jour de l'invasion russe de février 2022 (archives).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

29.12.2025, 11:55

«Je voulais vraiment que ces garanties soient plus longues. Et je lui ai dit que nous voulons vraiment considérer la possibilité de 30, 40, 50 ans», a indiqué lundi Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne, précisant que son homologue américain lui avait assuré qu'il allait réfléchir à cette possibilité.

Selon M. Zelensky, l'obtention par Kiev de garanties de sécurité sera la condition pour la levée en Ukraine de la loi martiale en vigueur depuis le premier jour de l'invasion russe de février 2022. Celle-ci interdit notamment aux hommes ukrainiens mobilisables (âgés entre 25 et 60 ans), sauf autorisation spéciale, de quitter le pays.

Rencontre à Mar-a-Lago. Vidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump

Rencontre à Mar-a-LagoVidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump

«Nous voulons tous que la guerre se termine et c'est seulement à ce moment-là que la loi martiale sera levée. Cependant, la levée de la loi martiale interviendra quand l'Ukraine obtiendra des garanties de sécurité. Sans garanties de sécurité, cette guerre ne peut pas être considérée comme pleinement terminée», a-t-il affirmé.

Rencontre prochaine espérée

Le dirigeant ukrainien a dit également espérer une rencontre prochaine, en Ukraine, entre responsables américains et européens.

«Dans les prochains jours, nous voulons organiser une rencontre au niveau des conseillers. Roustem Oumerov (le négociateur ukrainien, ndlr) est déjà en contact avec tous les conseillers américains et européens. Nous voulons que cette rencontre se tienne enfin en Ukraine, et je crois que nous allons faire tout ce qui est possible pour cela», a déclaré M. Zelensky.

Appel «productif». Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky

Appel «productif»Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky

Selon lui, cette réunion précéderait une rencontre entre dirigeants européens et ukrainiens, avant un possible sommet entre Donald Trump et des dirigeants européens.

«Nous sommes tous fermement déterminés à faire en sorte que les réunions que j'ai mentionnées aient lieu en janvier. Par la suite, je pense que si tout se déroule progressivement, une rencontre sous une forme ou une autre aura lieu avec les Russes», a indiqué M. Zelensky.

