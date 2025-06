Le gouvernement américain a adopté vendredi de nouvelles sanctions pour empêcher Téhéran d'obtenir des composants utiles à son industrie de défense, au huitième jour de la guerre entre l'Iran et Israël soutenu par Washington.

Les sanctions économiques entraînent le gel des avoirs détenus aux Etats-Unis (archives). Patrick Semansky/AP/dpa

Keystone-SDA ATS

Huit organisations et une personne sont placées sous sanctions «pour leur implication dans l'acquisition et le transbordement d'appareils à caractère sensible pour l'industrie de la défense iranienne», selon un communiqué du ministère américain des Finances qui n'en précise pas la nature.

«Contrecarrer tout effort de l'Iran»

«Les Etats-Unis restent déterminés à contrecarrer tout effort de l'Iran pour se procurer les technologies, composants et appareils sensibles à double usage [civil et militaire] qui sont à la base des programmes» d'armement du régime iranien, affirme le secrétaire au Trésor Scott Bessent, cité dans le texte.

Cette décision intervient en pleine guerre entre l'Iran et Israël. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il se donnait «deux semaines» pour décider d'une éventuelle intervention militaire américaine aux côtés de son allié israélien.

Le gouvernement américain a par ailleurs annoncé vendredi des sanctions contre plusieurs personnes et organisations accusées d'oeuvrer au financement des rebelles houthis, soutenus par Téhéran.

Leurs actions ont permis, selon un communiqué, de «générer des recettes significatives via la vente de pétrole et d'autres produits sur le marché noir au Yémen et en se livrant à des opérations de contrebande dans les ports contrôlés par les Houthis».

Les sanctions économiques entraînent le gel des avoirs détenus aux Etats-Unis par les personnes et entités visées.

Elle interdisent aussi aux entreprises basées aux Etats-Unis et aux citoyens américains de faire des affaires avec les organisations et personnes ciblées par des sanctions, au risque d'être sanctionnés à leur tour.