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Guerre en Iran Washington affirme avoir «réduit» la menace iranienne sur le détroit d'Ormuz

Basile Mermoud

21.3.2026

L'armée américaine a affirmé samedi avoir «réduit» la capacité de l'Iran à menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz en bombardant cette semaine une installation souterraine abritant notamment des missiles de croisière.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz sur le site MarineTraffic, montrant les navires commerciaux à l’approche du détroit d’Ormuz, près des côtes iraniennes, le 4 mars 2026 à Paris
Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz sur le site MarineTraffic, montrant les navires commerciaux à l’approche du détroit d’Ormuz, près des côtes iraniennes, le 4 mars 2026 à Paris
AFP

Agence France-Presse

21.03.2026, 14:27

«Nous avons non seulement détruit l'installation, mais nous avons également anéanti des sites de renseignement et des relais de radar de missiles qui servaient à surveiller les mouvements des navires,» a déclaré l'amiral Brad Cooper, à la tête de commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, dans une vidéo publiée sur X.

Ormuz. Le Japon «n'envisage pas» d'opération de sécurité maritime

OrmuzLe Japon «n'envisage pas» d'opération de sécurité maritime

«La capacité de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et aux alentours est, de ce fait, réduite, et nous n'arrêterons pas de poursuivre ces cibles», a-t-il ajouté.

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