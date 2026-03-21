Washington affirme avoir «réduit» la menace iranienne sur le détroit d'Ormuz

L'armée américaine a affirmé samedi avoir «réduit» la capacité de l'Iran à menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz en bombardant cette semaine une installation souterraine abritant notamment des missiles de croisière.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz sur le site MarineTraffic, montrant les navires commerciaux à l’approche du détroit d’Ormuz, près des côtes iraniennes, le 4 mars 2026 à Paris AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Nous avons non seulement détruit l'installation, mais nous avons également anéanti des sites de renseignement et des relais de radar de missiles qui servaient à surveiller les mouvements des navires,» a déclaré l'amiral Brad Cooper, à la tête de commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, dans une vidéo publiée sur X.

«La capacité de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et aux alentours est, de ce fait, réduite, et nous n'arrêterons pas de poursuivre ces cibles», a-t-il ajouté.