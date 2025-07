Les Etats-Unis s'efforcent de fournir très rapidement des armes à l'Ukraine dans le cadre du plan présenté lundi par Donald Trump, et envisagent de vendre des systèmes de défense aérienne Patriot provenant de leurs propres stocks, a déclaré jeudi l'envoyé de Washington auprès de l'Otan.

Le président américain a annoncé lundi un projet en collaboration avec le chef de l'Otan Mark Rutte, pour que les Alliés européens et le Canada achètent des armes américaines (archives).

«Je pense que les choses avancent en fait très rapidement», a déclaré Matthew Whitaker, ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Otan, à quelques journalistes. «Mais je ne peux pas confirmer la date à laquelle tout cela sera terminé», a-t-il ajouté.

«Nous sommes déjà dans la phase préparatoire» pour l'envoi des premiers systèmes Patriot, a indiqué de son côté jeudi le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe, le général américain Alexus Grynkewich.

Le président américain a annoncé lundi un projet en collaboration avec le chef de l'Otan Mark Rutte, pour que les Alliés européens et le Canada achètent des armes américaines, notamment des systèmes avancés Patriot, en faveur de l'Ukraine.

Stocks US?

Un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, se sont dit prêts à participer à ce plan. Reste la question de savoir où les trouver et comment les faire parvenir rapidement à l'Ukraine, pilonnée chaque jour par les forces russes.

Il y a aussi une «conversation en cours» sur la possibilité que les Etats-Unis vendent des Patriot déjà disponibles, provenant de leurs propres stocks militaires, a encore indiqué l'ambassadeur américain devant quelques journalistes.

«Nous ne mettrons jamais les Etats-Unis en désavantage stratégique, et nous allons nous assurer que nous disposons de tout ce dont nous avons besoin», a-t-il déclaré.

Envois par des pays européens

Mais, «en même temps, je pense que nous reconnaissons tous les besoins désespérés que l'Ukraine a actuellement et immédiatement sur le champ de bataille pour protéger ses villes», a-t-il ajouté.

Autre option envisagée, l'envoi par les pays européens des systèmes dont ils disposent dans leurs stocks, qui seraient ensuite remplacés en priorité par les Etats-Unis.

M. Whitaker a également évoqué la revue en cours menée par le Pentagone concernant les déploiements de troupes dans le monde, un sujet suivi avec anxiété par les pays européens, qui redoutent en désengagement américain de leur continent.

Les Etats-Unis sont en «contact quotidien» avec leurs Alliés européens avant d'éventuelles annonces à la fin de l'été ou au début de l'automne. «Nous avons convenu qu'il n'y aurait ni surprises ni lacunes dans le cadre stratégique de l'Europe», a-t-il assuré.