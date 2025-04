Les propriétaires et armateurs de navires fabriqués en Chine vont devoir payer de nouveaux frais lorsqu'ils accosteront aux Etats-Unis, a annoncé jeudi Washington. Cette mesure, dont les montants doivent augmenter progressivement, entrera en vigueur dans 180 jours.

Les nouveaux frais sur les navires chinois visent à restaurer la construction navale américaine, affirme l'USTR (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les propriétaires et opérateurs chinois de bateaux non fabriqués en Chine seront aussi concernés, a indiqué jeudi le représentant au commerce de la Maison-Blanche (USTR) dans un communiqué.

Ces frais seront facturés à chaque visite aux Etats-Unis, et non à chaque port américain visité, pour un maximum de cinq fois par navire et par an.

L'USTR a aussi prévu une tarification spécifique pour les navires fabriqués à l'étranger transportant des véhicules, avec aussi une entrée en vigueur dans 180 jours. Sont également prévues des mesures pour les bateaux transportant du gaz naturel liquéfié (GNL).

«Mesure ciblée»

«L'USTR a pris aujourd'hui (jeudi) une mesure ciblée pour restaurer la construction navale américaine et pour réagir face aux actions, politiques et aux pratiques déraisonnables de la Chine pour dominer les secteurs maritimes, logistiques et de la construction navale», a-t-il relevé dans son communiqué.

L'ancien président américain Joe Biden avait confié en 2024 à l'USTR le soin d'enquêter pour mettre à jour «les pratiques déloyales de la Chine dans les secteurs de la construction navale, du transport maritime et de la logistique».

Cette enquête a été maintenue par son successeur Donald Trump, qui a également annoncé début mars la création d'un Bureau de la construction navale qui doit être rattaché à la Maison-Blanche.

Dominante au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie navale américaine a peu à peu reculé et ne représente plus que 0,1% de la construction navale au niveau mondial, désormais dominée par l'Asie, avec la Chine qui construit près de la moitié des navires mis à l'eau, devant la Corée du Sud et le Japon.

Ces trois pays asiatiques comptent plus de 95% des navires civils construits, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

Les nouveaux frais américains seront «préjudiciables à tous», a réagi vendredi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Ils feront «grimper les coûts du transport maritime à l'échelle mondiale» et accentueront «les pressions inflationnistes aux États-Unis», a déclaré ce porte-parole, en ajoutant qu'ils «ne permettront pas de relancer l'industrie navale américaine».

«Renverser la domination chinoise»

L'annonce de ces nouveaux frais survient en pleine guerre commerciale entre Washington et Pékin, à coup de droits de douane.

«Les navires et le commerce maritime sont cruciaux pour la sécurité économique américaine et pour la circulation libre du commerce», a commenté le représentant de la Maison-Blanche au Commerce, Jamieson Greer, cité dans le communiqué de jeudi.

Il a précisé que l'objectif était «de renverser la domination chinoise, de régler les menaces pesant sur la chaîne d'approvisionnement des Etats-Unis et d'envoyer un message pour la demande en navires de fabrication américaine».

Les Etats-Unis prévoient donc, dans 180 jours, de faire payer aux navires fabriqués en Chine 18 dollars par tonne nette – ou 120 dollars par conteneur -, avec une hausse de cinq dollars par an pendant les trois années suivantes.

La hausse sera «proportionnelle» pour la facturation par conteneur et atteindra, par exemple, 154 dollars la deuxième année.

Concernant les navires détenus ou opérés par des Chinois mais non fabriqués en Chine, l'USTR a prévu 50 dollars par tonne nette, avec une hausse annuelle de 30 dollars supplémentaires pendant les trois années suivantes.

Par ailleurs, pour «inciter» à la fabrication aux Etats-Unis de navires de transport de véhicules, tous ceux sortis de chantiers navals non américains devront payer à partir de 150 dollars par «Car Equivalent Unit» (CEU). Cette mesure doit aussi commencer dans 180 jours.

Et, pour stimuler la fabrication américaine de navires de transport de GNL, des «restrictions» non précisées vont être mises en place dans trois ans pour ceux de fabrication étrangère. Elles «augmenteront graduellement pendant 22 ans», a signalé l'USTR.

Mais si l'opérateur, ou le propriétaire, d'un navire lié à la Chine peut «prouver» une commande pour un navire équivalent fabriqué aux Etats-Unis, les frais et restrictions «seront suspendus pour trois ans maximum».

Inquiétudes

Les fédérations américaines d'une trentaine de secteurs d'activités avaient fait part en mars de leurs inquiétudes sur les risques de telles mesures sur les prix des produits importés.

Certes, ces mesures «profiteront à l'industrie navale», mais «de nombreux secteurs seront touchés, et dans plusieurs cas très fortement», avaient-elles prévenu, citant notamment le secteur agricole, des services des différents secteurs industriels, sans pour autant chiffrer l'impact.