Washington annonce avoir «saisi» un pétrolier russe

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Atlantique Nord Washington annonce avoir «saisi» un pétrolier russe

Basile Mermoud

7.1.2026

Des forces armées américaines ont pris le contrôle mercredi du pétrolier rebaptisé Marinera, battant désormais pavillon russe, après une longue opération dans l’Atlantique Nord, selon Washington. 

L'opération américaine est menée par des gardes-côtes alors que des navires militaires russes se trouvent à proximité, affirme l'agence Reuters, qui a révélé l'information, confirmée depuis par CNN et Fox News.
L'opération américaine est menée par des gardes-côtes alors que des navires militaires russes se trouvent à proximité, affirme l'agence Reuters, qui a révélé l'information, confirmée depuis par CNN et Fox News.
X

Agence France-Presse

07.01.2026, 15:18

07.01.2026, 15:47

Des forces armées américaines mènent mercredi, selon plusieurs médias américains, une opération dans l'Atlantique Nord pour prendre le contrôle d'un pétrolier battant pavillon russe poursuivi depuis plusieurs jours par Washington dans le cadre de son blocus contre des pétroliers liés au Venezuela.

L'opération intervient quelques heures après des informations de presse selon lesquelles la Russie a envoyé au moins un bâtiment de sa marine pour escorter ce navire.

Hydrocarbures. Le pétrole se contracte après l'ingérence US au Venezuela

HydrocarburesLe pétrole se contracte après l'ingérence US au Venezuela

L'opération américaine est menée par des gardes-côtes alors que des navires militaires russes se trouvent à proximité, affirme l'agence Reuters, qui a révélé l'information, confirmée depuis par CNN et Fox News.

Le média russe RT a publié des photos présentées comme montrant un hélicoptère militaire au-dessus du navire, en pleine mer. Le navire, Bella 1 de son nom d'origine, est sous sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens présumés avec l'Iran et le groupe chiite libanais Hezbollah.

Rebaptisé depuis peu Marinera et battant désormais pavillon russe, il se trouvait mercredi vers 07H00 GMT dans la zone économique exclusive de l'Islande, après une traversée de l'océan Atlantique dans les eaux internationales, selon les données de suivi maritime de Bloomberg.

Il était poursuivi depuis le 21 décembre par les gardes-côtes américains alors qu'il était en route pour le Venezuela et ne transportait pas de cargaison, selon le site spécialisé TankerTrackers.

Les Etats-Unis avaient annoncé fin décembre, avant de capturer le président Nicolas Maduro à Caracas, la mise en place d'un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers prétendument sous sanctions. Ils en ont déjà saisi deux, soupçonnés par Washington de transporter du pétrole vénézuélien soumis à des sanctions.

Flotte clandestine

Le navire fait partie d'une flotte clandestine qui a transporté du pétrole pour la Russie, l'Iran et le Venezuela en violation des sanctions imposées par les États-Unis et d'autres pays, selon Washington.

Dans une déclaration antérieure aux informations publiées par les médias américains, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'il suivait «avec inquiétude» la situation.

«Pour des raisons qui nous échappent, le navire russe suscite une attention accrue de la part des armées américaine et de l’Otan - une attention manifestement disproportionnée au regard de son statut pacifique», a dit le ministère.

Deux autres pétroliers, l'Hyperion et le Premier, sous sanctions américaines et qui ont émis un signal en mer des Caraïbes proche du Venezuela dans la semaine écoulée, sont également passés sous drapeau russe en décembre.

Capturé par les Etats-Unis. Nicolas Maduro, chute d'un homme du peuple à la poigne de fer

Capturé par les Etats-UnisNicolas Maduro, chute d'un homme du peuple à la poigne de fer

L'Hyperion faisait route mercredi dans l'Atlantique avec pour destination le port d'Oust-Louga (Russie), selon ses informations de navigation, tandis que le Premier partageait une position dans la mer des Caraïbes.

Trois autres pétroliers sanctionnés identifiés par l'AFP mi-décembre près du Venezuela apparaissaient mercredi sous pavillon russe dans le registre en ligne du ministère russe des Transports, alors qu’ils figurent sous d’autres pavillons dans la base officielle de l'Organisation maritime internationale.

Les plus lus

L’Otan face à l’impensable: et si les USA attaquaient un allié?
Enquête pénale: prescription, responsabilités, peines… un expert répond
Crans-Montana: un drame avec une forte résonance française
Saint-Tropez dit adieu à BB, simplement et en musique
Deuil national : les CFF rendent hommage aux victimes
Washington annonce avoir «saisi» un pétrolier russe