Les Etats-Unis et la Russie tiendront des discussions jeudi à Istanbul sur le rétablissement de certaines activités de leurs ambassades qui ont été considérablement réduites à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a annoncé mardi le département d'Etat américain.

Le contact entre Washington et Moscou a été repris en février dernier(archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

«Le 10 avril, les délégations américaine et russe se réuniront pour la deuxième fois à Istanbul afin d'essayer de progresser dans la stabilisation des opérations de nos missions bilatérales», a déclaré à la presse la porte-parole du département d'Etat Tammy Bruce.

«Il n'y a pas de questions politiques ou de sécurité à l'ordre du jour, et l'Ukraine n'est pas – absolument pas – à l'ordre du jour», a-t-elle insisté.

«Ces discussions portent uniquement sur les opérations de nos ambassades, et non sur la normalisation des relations bilatérales en général, ce qui ne pourra se produire, comme nous l'avons noté, qu'une fois que la paix sera revenue entre la Russie et l'Ukraine», a poursuivi Mme Bruce.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cité par les agences russes, la délégation russe sera dirigée par l'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis Alexandre Darchiev, et la délégation américaine par la sous-secrétaire d'Etat adjointe Sonata Coulter.

Américains et Russes se sont déjà retrouvés à Istanbul fin février au sujet du travail de leurs missions diplomatiques, en plein rapprochement accéléré de Moscou et de Washington avec la volonté affichée de relancer les relations bilatérales et de régler le conflit en Ukraine.

Les premiers pourparlers russo-américains depuis février 2022, qui se sont tenus le 18 février à Ryad en Arabie saoudite, étaient intervenus quelques jours après un appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump, brisant ainsi la politique d'isolement menée par Washington depuis trois ans.