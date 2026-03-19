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Une guerre lucrative Washington annonce plus de 16 milliards de dollars de vente d'armes aux pays du Golfe

Basile Mermoud

19.3.2026

Washington a annoncé jeudi avoir approuvé des ventes d'armes pour un montant de plus de seize milliards de dollars aux Emirats arabes unis et au Koweït, deux pays du Golfe touchés par les répercussions de la guerre contre l'Iran.

Les ventes d'armes actées comprennent un système anti-drones, pour 2,1 milliards de dollars, des missiles air-air avancés de moyenne portée, contre 1,22 milliard de dollars, ainsi que des munitions pour les avions de combat F-16, pour 644 millions de dollars (photo d’illustration).
Les ventes d'armes actées comprennent un système anti-drones, pour 2,1 milliards de dollars, des missiles air-air avancés de moyenne portée, contre 1,22 milliard de dollars, ainsi que des munitions pour les avions de combat F-16, pour 644 millions de dollars (photo d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

19.03.2026, 18:32

Depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé leur offensive contre Téhéran le 28 février, l'Iran riposte avec des tirs de missiles et de drones sur ses voisins du Golfe notamment, y visant en particulier les intérêts américains et des infrastructures industrielles civiles.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio «a fourni des justifications détaillées et établi qu'il existe une situation d'urgence nécessitant la vente immédiate» à ces pays des équipements militaires en question, «dans l'intérêt de la sécurité nationale des Etats-Unis», écrit le département d'Etat, ce qui dispense d'obtenir l'accord du Congrès américain pour entériner ces transactions.

Dans le détail, la vente la plus importante, qui atteint huit milliards de dollars pour le Koweït, concerne des radars destinés à la défense antiaérienne, conçus pour repérer des cibles à grande vitesse et transmettre des données à un réseau de défense antimissile.

20e jour de conflit. Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

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Aux Emirats arabes unis, les Etats-Unis vont fournir un radar à longue portée - qui suit les menaces de missiles balistiques - pour un montant de 4,5 milliards de dollars.

Les ventes d'armes actées comprennent également un système anti-drones, pour 2,1 milliards de dollars, des missiles air-air avancés de moyenne portée, contre 1,22 milliard de dollars, ainsi que des munitions pour les avions de combat F-16, pour 644 millions de dollars.

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