L'administration américaine de Joe Biden a annoncé samedi une vente d'armes à Israël estimée à 8 milliards de dollars. Elle comprend notamment des munitions de défense antiaérienne.

Keystone-SDA ATS

La vente, qui doit encore être approuvée par le Congrès, intervient peu avant le départ de Joe Biden de la Maison Blanche et le retour de Donald Trump, également un fervent allié d'Israël dans sa guerre à Gaza.

Avant son départ du pouvoir, Joe Biden balaie ainsi une nouvelle fois la pression mise par certaines organisations de défense des droits humains et des élus démocrates qui s'opposent à de telles ventes à Israël.

«Le président a exprimé de manière claire qu'Israël a le droit de défendre ses citoyens, conformément au droit international et au droit humanitaire international, et de dissuader toute agression venant de l'Iran et de ses organisations affiliées», a déclaré cette même source.

Lors d'un discours au Congrès en novembre, l'élu de gauche Bernie Sanders avait plaidé pour une fin de ces ventes d'armes.

«Les Etats-Unis sont complices de toutes ces atrocités. Nous finançons ces atrocités et cette complicité doit cesser.»

Le président élu Donald Trump a promis un soutien sans faille à Israël, et contrairement à tous les présidents récents, il ne s'est jamais engagé en faveur d'un Etat palestinien indépendant et souverain.

Mais le républicain a également exprimé sa volonté de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza.

En dépit d'efforts diplomatiques intenses menés sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine fin novembre 2023.