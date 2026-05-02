Washington a approuvé une vente de systèmes de missiles anti-missiles Patriot au Qatar pour un montant de plus de 4 milliards de dollars, a annoncé vendredi le département d'Etat. Le pays asiatique a été visé par des frappes de l'Iran lors du conflit déclenché à la fin février.

Ces autorisations données par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio appuient «les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale» des Etats-Unis, a précisé le ministère. (archives) KEYSTONE

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Les Etats-Unis ont également approuvé des ventes d'armes destinées à Israël et à leurs alliés au Moyen-Orient, le Koweït et les Emirats Arabes Unis, a détaillé la diplomatie américaine en demandant au Congrès l'approbation de ces ventes, d'un montant total de plus de 8,6 milliards de dollars.

Ces autorisations données par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio appuient «les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale» des Etats-Unis, a précisé le ministère, alors que les pays concernés ont tous fait l'objet de frappes de l'Iran lors du conflit déclenché par Israël et les Etats-Unis le 28 février.

Dans le détail, la vente des systèmes Patriot au Qatar répond à «une urgence» destinée à «améliorer la sécurité d'un pays ami» confronté à des «menaces actuelles et futures».

Le Koweït va de son côté recevoir des systèmes de commandement intégré, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars.

Israël, les Emirats arabes unis et à nouveau le Qatar vont pouvoir acheter un système d'armes guidées à haute précision (Advance Precision Kill Weapon System, APKWS), d'un montant de près d'un milliard de dollars respectivement pour Israël et le Qatar, et de 147 millions pour les Emirats.