Washington dépensera six milliards avant l'arrivée de Trump

Les Etats-Unis dépenseront les six milliards de dollars restants dédiés à l'Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, a affirmé dimanche le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, mettant en garde contre les risques liés à l'arrêt du soutien américain à Kiev.

«Le président aura l'opportunité d'expliquer au président Trump comment il voit les choses, où elles en sont, et de discuter avec lui de la manière dont il envisage d'aborder ces questions lorsqu'il prendra ses fonctions», a déclaré Jake Sullivan dimanche à la chaîne de télévision américaine CBS. KEYSTONE

ATS

Les dossiers de politique étrangère seront au menu de la rencontre entre Joe Biden et Donald Trump prévue dans le bureau ovale mercredi pour amorcer la passation de pouvoir.

«Le président aura l'opportunité d'expliquer au président Trump comment il voit les choses, où elles en sont, et de discuter avec lui de la manière dont il envisage d'aborder ces questions lorsqu'il prendra ses fonctions», a déclaré Jake Sullivan dimanche à la chaîne de télévision américaine CBS.

Joe Biden a pris la tête d'une coalition internationale pour soutenir l'Ukraine qui se trouve à un moment crucial après des victoires militaires russes et un manque de soldats.

La meilleure position

L'un des objectifs de son administration dans les mois qui lui restent sera de «placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible sur le champ de bataille pour qu'elle soit dans la plus forte possible à la table des négations», a expliqué Jake Sullivan.

De son côté, Donald Trump a réitéré pouvoir mettre fin à la guerre «en un jour», sans jamais détailler comment il s'y prendrait, mais probablement dans le cadre d'un accord qui exigerait que Kiev cède à Moscou une partie de son territoire.

Le Kremlin a estimé dimanche que le républicain avait envoyé pendant la campagne des «signaux positifs» concernant le conflit, puisqu'il évoqué une possible «paix» et n'a pas montré de «volonté d'infliger une défaite stratégique à la Russie».

Jake Sullivan a par ailleurs expliqué s'attendre à des progrès au Proche-Orient. «A un moment donné, le gouvernement israélien voudra conclure un accord qui permette à ses citoyens de rentrer chez eux», a-t-il déclaré.

«Je ne pense pas qu'il le fasse pour la politique américaine mais pour essayer de sécuriser Israël, et je m'attends à ce que nous voyions des progrès dans les semaines à venir», a-t-il ajouté.

Donald Trump entretient des relations étroites avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a qualifié sa réélection d'"énorme victoire» et a déclaré avoir parlé avec le républicain à trois reprises au cours des derniers jours.

ATS