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300 milliards débloqués Washington dévoile le texte du protocole d’accord avec l’Iran

Basile Mermoud

17.6.2026

Les autorités américaines ont dévoilé mercredi le texte du protocole d'accord conclu avec l'Iran, dans lequel Téhéran s'engage notamment à diluer ses stocks d'uranium enrichi dans le cadre de négociations à venir sous 60 jours, en échange de la levée des sanctions.

Les Etats-Unis s'engagent à faciliter le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement de l'Iran.
Les Etats-Unis s'engagent à faciliter le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement de l'Iran.
AFP

Agence France-Presse

17.06.2026, 19:47

17.06.2026, 19:58

Il s'agit d'une «victoire majeure», a déclaré à des journalistes un haut responsable américain à propos de cet engagement de l'Iran, après avoir détaillé le contenu du protocole d'accord qui doit encore être formellement signé.

Déblocage de 300 milliards de dollars

De plus, les Etats-Unis s'engagent à faciliter le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement de l'Iran en cas d'accord définitif sur le nucléaire iranien, selon le texte du protocole d'accord conclu entre Washington et Téhéran et dévoilé mercredi.

«Les Etats-Unis s'engagent, avec leurs partenaires régionaux, à élaborer un plan définitif, convenu d'un commun accord, d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars, destiné à la reconstruction et au développement économique de la République islamique d'Iran» dont les modalités de mise en oeuvre doivent être finalisées lors des négociations, a indiqué un haut responsable américain qui a lu le texte à des journalistes.

L'Iran sera, par ailleurs, autorisé à vendre son pétrole dès la signature formelle de ce protocole d'accord.

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