  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Désarmement Washington dit que New Start ne pouvait être légalement étendu

ATS

6.2.2026 - 10:47

Les Etats-Unis affirment que le traité de New Start de limitation des armes nucléaires avec la Russie ne pouvait être «légalement» étendu. Washington fait face à «des menaces de multiples puissances nucléaires», a dit un haut responsable à Genève, s'en prenant à Pékin.

Le président américain Donald Trump veut un accord "amélioré" sur les armes nucléaires.
Le président américain Donald Trump veut un accord "amélioré" sur les armes nucléaires.
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 10:47

06.02.2026, 11:12

Devant la Conférence du désarmement, le sous-secrétaire d'Etat américain au désarmement et à la sécurité internationale, Thomas DiNanno, a expliqué vendredi qu'une nouvelle extension de cinq ans était juridiquement impossible. «Même si elle avait été possible, elle n'aurait pas été profitable aux Etats-Unis et au monde», a-t-il dit.

ll a répété que les Etats-Unis souhaitaient associer la Chine à de futures négociations pour un accord modernisé. Le dispositif nucléaire chinois «n'a pas de limite, pas de transparence, pas de déclaration, pas de contrôle», a-t-il également insisté. Selon lui, les Etats-Unis ne peuvent honorer leurs engagements de protéger leur population et leurs alliés.

Les plus lus

«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»
Vous pouvez fouiller les mails d’Epstein… et c’est glaçant