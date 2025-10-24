Les Etats-Unis ont décidé de déployer un porte-avions en appui de leurs opérations présentées comme une lutte contre le narcotrafic en Amérique latine, a indiqué le Pentagone vendredi. Il s'agit d'une montée en puissance considérable des moyens militaires américains dans la région.

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford quitte le fjord d’Oslo, le mercredi 17 septembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«En soutien aux directives du président (Donald Trump) de démanteler des organisations criminelles transnationales et de lutter contre le narco-terrorisme pour défendre le territoire national, le ministre de la Guerre a ordonné au porte-avions Gerald R. Ford (...) de se rendre» dans la zone de commandement correspondant à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud, écrit le porte-parole du ministère de la Défense américain Sean Parnell sur le réseau social X. Le porte-avions Gerald R. Ford est l'un des plus grands au monde.