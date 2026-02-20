  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Washington et Moscou demandent à Kiev d'abandonner le Donbass

ATS

20.2.2026 - 18:53

Les Etats-Unis et la Russie demandent à l'Ukraine d'entièrement retirer ses troupes de sa région orientale du Donbass pour mettre fin à la guerre, a déclaré vendredi Volodymyr Zelensky dans un entretien avec l'AFP.

«Les Américains et les Russes disent que si voulez que la guerre se termine demain, sortez du Donbass», a affirmé le président ukrainien. Ce bassin minier regroupe les régions de Lougansk et de Donetsk. Moins de 20% de cette deuxième région est toujours sous le contrôle des troupes ukrainiennes.

Jeux paralympiques 2026. L'Ukraine boycottera la cérémonie d'ouverture

Jeux paralympiques 2026L'Ukraine boycottera la cérémonie d'ouverture

Mais dans le même temps, les Etats-Unis continuent de fournir des renseignements à Kiev, «au même niveau» qu'auparavant, a ajouté le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview vendredi à l'AFP.

«Nous recevons bien des renseignements que nous demandons de la France et d'autres pays européens. Et nous recevons des renseignements des Américains au même niveau qu'auparavant», a-t-il affirmé, précisant que si les Etats-Unis «ont toujours donné beaucoup d'informations», ils n'ont pas toujours répondu à toutes les requêtes de Kiev.

