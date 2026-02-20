Washington et Moscou demandent à Kiev d'abandonner le Donbass

Les Etats-Unis et la Russie demandent à l'Ukraine d'entièrement retirer ses troupes de sa région orientale du Donbass pour mettre fin à la guerre, a déclaré vendredi Volodymyr Zelensky dans un entretien avec l'AFP.

Le bassin minier du Donbass regroupe les régions de Lougansk et de Donetsk. AFP

Keystone-SDA ATS

«Les Américains et les Russes disent que si voulez que la guerre se termine demain, sortez du Donbass», a affirmé le président ukrainien. Ce bassin minier regroupe les régions de Lougansk et de Donetsk. Moins de 20% de cette deuxième région est toujours sous le contrôle des troupes ukrainiennes.

Mais dans le même temps, les Etats-Unis continuent de fournir des renseignements à Kiev, «au même niveau» qu'auparavant, a ajouté le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview vendredi à l'AFP.

«Nous recevons bien des renseignements que nous demandons de la France et d'autres pays européens. Et nous recevons des renseignements des Américains au même niveau qu'auparavant», a-t-il affirmé, précisant que si les Etats-Unis «ont toujours donné beaucoup d'informations», ils n'ont pas toujours répondu à toutes les requêtes de Kiev.