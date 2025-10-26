  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accords commerciaux Washington et Pékin ont trouvé une «trame» d'accord

ATS

26.10.2025 - 17:23

Les négociateurs américains et chinois ont trouvé une «trame significative» d'accord, portant notamment sur les terres rares et le soja. Cela devrait permettre à Pékin d'esquiver les 100% de droits de douane supplémentaires sur ses importations aux Etats-Unis, a indiqué dimanche le ministre américain des Finances.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ici lors d'un sommet du G20 en 2019, se sont parlé jeudi (archives).
Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ici lors d'un sommet du G20 en 2019, se sont parlé jeudi (archives).
sda

Keystone-SDA

26.10.2025, 17:23

Après sa cinquième rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, à Kuala Lumpur, Scott Bessent a affirmé sur les chaînes de télévision américaines ABC et NBC qu'ils étaient parvenus à une «trame significative» d'accord en amont de la rencontre des présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en Corée du Sud jeudi, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

«Je pense que nous avons vraiment de bonnes chances de parvenir à un accord global», avait estimé samedi le président républicain à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

Selon M. Bessent, Pékin envisage de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation de minerais rares et de reprendre l'achat de soja aux Etats-Unis. En retour, Washington renoncerait à infliger 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises.

Donald Trump a en effet menacé de taxer davantage les importations chinoises à partir du 1er novembre si Pékin renforçait les contrôles sur les exportations de terres rares et sur les technologies nécessaires à leur raffinage.

«Je pense que nous avons évité cela, afin que les droits de douane soient évités», a relevé M. Bessent sur ABC.

La Chine «va retarder cela d'un an le temps qu'elle réexamine la situation», a-t-il expliqué, précisant que Pékin avait également accepté des «achats agricoles substantiels aux agriculteurs américains».

«Je pense que lorsque l'annonce de l'accord avec la Chine sera rendue publique, nos cultivateurs de soja seront très contents, à la fois pour cette saison et pour les prochaines, pour plusieurs années», a assuré M. Bessent, lui-même producteur de soja.

Importante coopération

Sur NBC, il a précisé que les discussions avec les Chinois avaient porté sur «beaucoup d'autres sujets» et que Pékin avait accepté en particulier «de nous aider à mettre sous contrôle cette terrible crise du fentanyl», un opiacé très puissant et très addictif, responsable d'une grave crise sanitaire aux Etats-Unis.

L'accord commercial «va inclure une coopération très importante pour bloquer les précurseurs de drogues (servant à fabriquer) le fentanyl entrant par le Mexique, par le Canada», a poursuivi M. Bessent.

Les opiacés synthétiques – principalement le fentanyl – ont causé 60% des morts par overdose aux Etats-Unis en 2024, soit 48'000 décès.

Par ailleurs, d'après Scott Bessent, MM. Trump et Xi doivent également discuter «du plan de paix mondial» du président américain.

Les plus lus

Un avion de la Lufthansa fait demi-tour à cause d'un émeutier
Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"
Magnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano
Souverain, le Real Madrid met la main sur un Clasico chaotique
«Les gens criaient, c’était horrible» - Un rallye automobile vire au drame !