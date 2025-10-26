Les négociateurs américains et chinois ont trouvé une «trame significative» d'accord, portant notamment sur les terres rares et le soja. Cela devrait permettre à Pékin d'esquiver les 100% de droits de douane supplémentaires sur ses importations aux Etats-Unis, a indiqué dimanche le ministre américain des Finances.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, ici lors d'un sommet du G20 en 2019, se sont parlé jeudi (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Après sa cinquième rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, à Kuala Lumpur, Scott Bessent a affirmé sur les chaînes de télévision américaines ABC et NBC qu'ils étaient parvenus à une «trame significative» d'accord en amont de la rencontre des présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en Corée du Sud jeudi, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

«Je pense que nous avons vraiment de bonnes chances de parvenir à un accord global», avait estimé samedi le président républicain à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

Selon M. Bessent, Pékin envisage de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation de minerais rares et de reprendre l'achat de soja aux Etats-Unis. En retour, Washington renoncerait à infliger 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises.

Donald Trump a en effet menacé de taxer davantage les importations chinoises à partir du 1er novembre si Pékin renforçait les contrôles sur les exportations de terres rares et sur les technologies nécessaires à leur raffinage.

«Je pense que nous avons évité cela, afin que les droits de douane soient évités», a relevé M. Bessent sur ABC.

La Chine «va retarder cela d'un an le temps qu'elle réexamine la situation», a-t-il expliqué, précisant que Pékin avait également accepté des «achats agricoles substantiels aux agriculteurs américains».

«Je pense que lorsque l'annonce de l'accord avec la Chine sera rendue publique, nos cultivateurs de soja seront très contents, à la fois pour cette saison et pour les prochaines, pour plusieurs années», a assuré M. Bessent, lui-même producteur de soja.

Importante coopération

Sur NBC, il a précisé que les discussions avec les Chinois avaient porté sur «beaucoup d'autres sujets» et que Pékin avait accepté en particulier «de nous aider à mettre sous contrôle cette terrible crise du fentanyl», un opiacé très puissant et très addictif, responsable d'une grave crise sanitaire aux Etats-Unis.

L'accord commercial «va inclure une coopération très importante pour bloquer les précurseurs de drogues (servant à fabriquer) le fentanyl entrant par le Mexique, par le Canada», a poursuivi M. Bessent.

Les opiacés synthétiques – principalement le fentanyl – ont causé 60% des morts par overdose aux Etats-Unis en 2024, soit 48'000 décès.

Par ailleurs, d'après Scott Bessent, MM. Trump et Xi doivent également discuter «du plan de paix mondial» du président américain.