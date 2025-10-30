Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient «travailler ensemble» sur la guerre en Ukraine, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

Donald Trump assure que Xi Jinping va l'aider à résoudre la guerre en Ukraine. ATS

Keystone-SDA ATS

«L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

