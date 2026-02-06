Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran quelques heures après une première session de pourparlers à Oman, tenue dans une «atmosphère positive» selon Téhéran.

Ces nouvelles sanctions visent 15 entités, deux personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole (photo d’illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président Donald Trump «s'est engagé à réduire les exportations illicites de pétrole et de produits pétrochimiques du régime iranien dans le cadre de la campagne de pression maximale menée par son administration», a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué.

«Au lieu d'investir dans le bien-être de son propre peuple et dans ses infrastructures délabrées, le régime iranien continue de financer des activités déstabilisatrices à travers le monde et d'intensifier sa répression à l'intérieur de l'Iran», a-t-il ajouté.

Ces nouvelles sanctions visent 15 entités, deux personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, y compris des navires battant pavillon en Turquie, Inde et les Emirats arabes unis, a précisé le département d'Etat.

Intervention militaire

L'annonce survient alors que des délégations iranienne et américaine se sont rencontrées à Mascate et ont convenu de «poursuivre leurs négociations», selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Donald Trump multiplie les menaces d'intervention militaire en Iran, après la répression sanglante par le pouvoir iranien de la vaste mobilisation de début janvier, et a déployé une importante force navale dans le Golfe.

Les sanctions américaines entraînent le gel de l'ensemble des avoirs détenus aux Etats-Unis par les personnes et entités visées. Elles interdisent aussi à toute entreprise ou citoyen américain de faire des affaires avec elles, au risque d'être à leur tour frappés par des sanctions.