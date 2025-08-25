La garde nationale américaine, mobilisée à Washington, a commencé à porter des armes dimanche dans la capitale, a annoncé l'armée. Plus de 2200 gardes nationaux y ont été déployés pour lutter contre le crime, à la demande du président américain Donald Trump.

Des soldats de la garde nationale, à Washington, où ils sont actuellement déployés (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«A partir de la fin de soirée du 24 août 2025, les soldats du détachement spécial conjoint de Washington D.C (JTF-DC) ont commencé à porter leur arme de service», a indiqué cette composante de l'armée américaine dans un communiqué.

Ces réservistes ne sont autorisés à faire usage de la force qu'"en dernier recours et seulement en réponse à une menace imminente de mort ou de blessure corporelle grave», est-il précisé dans le document.

Le président américain Donald Trump a affirmé que Washington était «envahie par les gangs» et que ces déploiements sont nécessaires pour la «nettoyer». La garde nationale avait déjà été mobilisée en juin à Los Angeles, au moment d'importantes manifestations contre la politique migratoire du gouvernement fédéral.

Urgence nationale

Les statistiques de la police de la capitale montre cependant un recul de la criminalité violente entre 2023 et 2024, même si cette baisse est intervenue après une forte augmentation post-Covid.

Donald Trump a accusé la maire Muriel Bowser d'avoir communiqué des chiffres «faux», menaçant d'une prise de contrôle totale de la ville par le pouvoir fédéral.

La plupart des effectifs de la garde nationale mobilisés dans la capitale ont été envoyés par les Etats républicains de Virginie-Occidentale, de Caroline du Sud, de l'Ohio, du Mississippi, de la Louisiane et du Tennessee.

Les gardes nationaux dépendent de chaque Etat américain et ne peuvent être déployés qu'en cas d'urgence nationale, comme une catastrophe naturelle, à la demande de l'Etat fédéral et après le feu vert du gouverneur local. Ils ne sont pas censés intervenir contre la criminalité, les émeutes, les manifestations.

En plus de ces militaires, des agents fédéraux du FBI, de la police de l'immigration ICE ou antidrogue DEA sont aussi déployés à Washington.