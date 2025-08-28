  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gouvernement Washington ne participera pas à l'évaluation des droits humains

ATS

28.8.2025 - 14:55

Les Etats-Unis ont informé jeudi les Nations unies qu'ils ne participeraient pas à la prochaine évaluation de leur bilan en termes de droits humains aux Nations unies. Cette évaluation est prévue le 7 novembre à Genève.

L'Examen Périodique Universel (EPU) est une procédure à laquelle les 193 Etats membres des Nations unies doivent se soumettre tous les quatre à cinq ans à Genève pour évaluer leur bilan en matière de droits humains (image d'illustration).
L'Examen Périodique Universel (EPU) est une procédure à laquelle les 193 Etats membres des Nations unies doivent se soumettre tous les quatre à cinq ans à Genève pour évaluer leur bilan en matière de droits humains (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 14:55

«Je vous écris pour vous informer que les Etats-Unis d'Amérique ne participeront pas à l'Examen Périodique Universel (EPU)», a déclaré la mission américaine à Genève dans une lettre adressée au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, consultée par l'AFP.

L'EPU est un examen auquel les 193 Etats membres des Nations unies doivent se soumettre tous les quatre à cinq ans pour évaluer leur bilan en matière de droits humains.

Les plus lus

Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques
Ardon Jashari s'est gravement blessé à l'entraînement !