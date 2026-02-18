Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a annoncé mardi la nomination d'un nouvel émissaire des Etats-Unis chargé de promouvoir la protection des Tibétains. Il s'est attiré une réaction courroucée de Pékin, qui a dénoncé une «ingérence dans ses affaires intérieures».

Le secrétaire d'Etat américain a déclaré que Riley Barnes, son adjoint en charge de la démocratie, des droits humains et du travail, serait le nouveau coordinateur spécial pour les questions liées au Tibet, territoire que Pékin considère comme faisant partie intégrante de la Chine.

«Les Etats-Unis restent attachés au soutien des droits inaliénables des Tibétains et de leur patrimoine linguistique, culturel et religieux à part», a écrit Marco Rubio dans un message publié mardi à l'occasion du Nouvel An tibétain. Ce poste de coordinateur spécial pour le Tibet est inscrit dans la loi, aux Etats-Unis, depuis 2002.

«La création par les Etats-Unis du soi-disant coordinateur spécial pour les questions tibétaines interfère avec les affaires intérieures de la Chine, et la Chine ne l'a jamais reconnue», a dénoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères chinois, avant d'ajouter: «Les affaires du Tibet sont les affaires intérieures de la Chine et elles ne tolèrent aucune ingérence de quelconque force extérieure.»

Depuis plusieurs années, les Etats-Unis craignent que la Chine ne s'immisce dans le choix du successeur à l'actuel dalaï-lama, prix Nobel de la paix âgé de 90 ans fustigé par Pékin. La Chine qualifie de rebelle et de séparatiste le chef spirituel bouddhiste qui a mené toute sa vie une campagne pour une plus grande autonomie du Tibet.