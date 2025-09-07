Washington «prêt à faire monter la pression» sur la Russie

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a affirmé dimanche que les Etats-Unis étaient «prêts à faire monter la pression» sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a appelé les Européens à faire de même.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a appelé les Européens à faire pression sur la Russie (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Des propos qui interviennent après la plus importante attaque aérienne russe sur l'Ukraine depuis le début de la guerre, qui a fait cinq morts durant la nuit, illustrant de nouveau l'impasse des discussions diplomatiques pour mettre fin au conflit.

Le vice-président américain JD Vance a eu vendredi un appel «très productif» avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit Scott Bessent, qui lui a aussi parlé. «Nous parlons de ce que les deux, l'UE et les Etats-Unis, peuvent faire ensemble. Et nous sommes prêts à faire monter la pression sur la Russie», a déclaré dimanche le ministre sur NBC. «Mais nous avons besoin que nos partenaires européens nous suivent», a-t-il ajouté.

Le président américain a menacé de s'en prendre aux pays qui achètent des hydrocarbures à la Russie afin de saper le financement de son effort de guerre, et a déjà frappé l'Inde de surtaxes douanières importantes. Donald Trump est «très mécontent» des achats de pétrole russe par des pays de l'UE, a par ailleurs affirmé Volodymyr Zelensky jeudi.

«L'économie russe va s'effondrer»

«SI les Etats-Unis et l'UE peuvent se mettre d'accord sur davantage de sanctions, sur des droits de douane sur les pays qui achètent le pétrole russe, l'économie russe va s'effondrer. Et cela va mener le président Poutine à la table des négociations», a insisté Scott Bessent dimanche. Egalement interrogé sur l'impact des droits de douane sur l'économie américaine, le ministre a de nouveau nié y voir «une taxe sur les Américains», malgré les hausses de prix observées.

S'il se montre optimiste quant à la décision à venir de la Cour suprême, qui doit trancher rapidement sur la légalité d'une grande partie des droits de douane récemment imposés par Donald Trump, il s'est inquiété en revanche qu'une décision contraire puisse «diminuer le pouvoir de négociation du président».

Scott Bessent a également estimé qu'en cas de décision négative pour le gouvernement, «nous serons dans l'obligation de rembourser environ la moitié de droits de douane (perçus), ce qui serait terrible pour le Trésor». Concernant la Réserve fédérale (Fed), dont le président, Jerome Powell, est très contesté par M. Trump et doit quitter son poste en mai, Scott Bessent a estimé que «nous avons besoin de quelqu'un d'ouvert d'esprit et prenant en compte les différentes politiques».