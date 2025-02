Les Etats-Unis sont prêts à durcir ou alléger leurs sanctions à l'encontre de la Russie, en fonction de la tournure des discussions sur le règlement du conflit en Ukraine, a déclaré jeudi le ministre américain des Finances.

Les États-Unis ajusteront leurs sanctions selon l’évolution du conflit en Ukraine. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent était la semaine dernière à Kiev pour la première visite d'un membre de la nouvelle administration en Ukraine, alors que Donald Trump assure qu'il négocie «avec succès une fin de la guerre avec la Russie».

Depuis, le ton est fortement monté entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifié par M. Trump de «dictateur» et accusé d'avoir eu de mauvaises manières avec M. Bessent.

Ce dernier était venu signer un «accord de coopération économique», pour obtenir un accès aux ressources minières ukrainiennes en contrepartie du soutien américain à l'Ukraine, crucial pour faire face à l'invasion russe.

«Le président Trump avait un plan très élégant», a déclaré Scott Bessent jeudi dans une interview donnée à Bloomberg.

«L'idée était de resserrer les liens économiques» entre les deux pays pour «convaincre le peuple américain» de l'intérêt de soutenir Kiev, et d'ensuite dire aux Russes «que nous prendrons de nouvelles sanctions si nécessaire», a-t-il indiqué.

Déclarations «inappropriées»

Interrogé pour savoir si le gouvernement américain se tenait prêt à relever comme alléger les sanctions envers Moscou, il a répondu: «Je pense que c'est un bon résumé.»

Il a par ailleurs jugé que «de nombreuses déclarations» de M. Zelensky lors d'un discours à Munich samedi dernier étaient «inappropriées».

Le président ukrainien avait notamment exhorté ses alliés européens à se renforcer pour éviter un accord forgé par les Américains «dans le dos» de l'Ukraine et de l'Europe.

Donald Trump a affirmé mercredi que Scott Bessent avait «été traité assez impoliment» en Ukraine, «parce qu'en substance, ils lui ont dit +non+. Et Zelensky dormait et était indisponible pour le rencontrer».

Une rencontre a effectivement eu lieu entre le président ukrainien et le ministre américain le 12 février, immortalisée par plusieurs photos.