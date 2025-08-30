Les Etats-Unis ont refusé ou révoqué des visas à quelque 80 Palestiniens, dont le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, pour l'AG de l'ONU en septembre à New York. C'est ce qu'a indiqué samedi un responsable du département d'Etat.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'exprimait jeudi à la tribune des Nations Unies à New York (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La diplomatie américaine avait annoncé vendredi soir que son «secrétaire d'État Marco Rubio révoqu(ait) et refus(ait) l'octroi de visas pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne (AP)». Ce responsable a précisé samedi que Mahmoud «Abbas était concerné par cette mesure ainsi qu'environ 80 autres responsables de l'AP».

«Avant de pouvoir être prises au sérieux en tant que partenaires pour la paix, l'AP et l'OLP doivent répudier le terrorisme, les campagnes de guérilla judiciaire devant la CPI (Cour pénale internationale) et la CIJ (Cour internationale de justice), ainsi que la quête de la reconnaissance unilatérale de l'Etat» palestinien, a précisé dans un communiqué le porte-parole adjoint du département d'Etat, Tommy Pigott.

En revanche, il a déclaré que la «mission de l'AP aux Nations unies» à New York, dont le chef est l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour «recevrait des exemptions (de visas) en vertu d'un accord entre l'ONU» et le département d'Etat qui permet aux responsables palestiniens de la mission de continuer de travailler dans la plus grande ville des Etats-Unis.

Vendredi soir, l'Autorité palestinienne avait en retour exprimé «son profond regret et son étonnement» face à cette décision qui est «en contradiction avec le droit international», et a appelé Washington à «revenir» dessus. Et l'Union européenne, dont la France doit plaider au cours de la semaine de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre pour la reconnaissance d'un Etat palestinien, a appelé samedi les Etats-Unis à «reconsidérer» leurs refus de visas.