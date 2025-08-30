  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dont le président Washington refuse d'accorder des visas pour l'ONU à 80 Palestiniens

ATS

30.8.2025 - 17:57

Les Etats-Unis ont refusé ou révoqué des visas à quelque 80 Palestiniens, dont le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, pour l'AG de l'ONU en septembre à New York. C'est ce qu'a indiqué samedi un responsable du département d'Etat.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'exprimait jeudi à la tribune des Nations Unies à New York (archives).
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'exprimait jeudi à la tribune des Nations Unies à New York (archives).
sda

Keystone-SDA

30.08.2025, 17:57

La diplomatie américaine avait annoncé vendredi soir que son «secrétaire d'État Marco Rubio révoqu(ait) et refus(ait) l'octroi de visas pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne (AP)». Ce responsable a précisé samedi que Mahmoud «Abbas était concerné par cette mesure ainsi qu'environ 80 autres responsables de l'AP».

«Avant de pouvoir être prises au sérieux en tant que partenaires pour la paix, l'AP et l'OLP doivent répudier le terrorisme, les campagnes de guérilla judiciaire devant la CPI (Cour pénale internationale) et la CIJ (Cour internationale de justice), ainsi que la quête de la reconnaissance unilatérale de l'Etat» palestinien, a précisé dans un communiqué le porte-parole adjoint du département d'Etat, Tommy Pigott.

En revanche, il a déclaré que la «mission de l'AP aux Nations unies» à New York, dont le chef est l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour «recevrait des exemptions (de visas) en vertu d'un accord entre l'ONU» et le département d'Etat qui permet aux responsables palestiniens de la mission de continuer de travailler dans la plus grande ville des Etats-Unis.

Vendredi soir, l'Autorité palestinienne avait en retour exprimé «son profond regret et son étonnement» face à cette décision qui est «en contradiction avec le droit international», et a appelé Washington à «revenir» dessus. Et l'Union européenne, dont la France doit plaider au cours de la semaine de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre pour la reconnaissance d'un Etat palestinien, a appelé samedi les Etats-Unis à «reconsidérer» leurs refus de visas.

Les plus lus

«Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
«Ils font la fête là où d'autres ont tout perdu, c'est honteux»
Thoune égare ses premiers points, le FCZ s'impose à Winterthour
D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir