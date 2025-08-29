  1. Clients Privés
Etats-Unis Washington refuse l'octroi de visas à des responsables palestiniens

ATS

29.8.2025 - 18:39

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre.

Cette mesure extraordinaire rapproche encore l'administration Trump du gouvernement israélien (archive).
Cette mesure extraordinaire rapproche encore l'administration Trump du gouvernement israélien (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 18:39

«Le secrétaire d'État Marco Rubio révoque et refuse l'octroi de visas pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies», a déclaré le département d'État dans un communiqué.

Cette mesure extraordinaire rapproche encore l'administration Trump du gouvernement israélien, qui rejette catégoriquement l'idée d'un État palestinien et cherche à mettre sur le même pied l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, et le Hamas à Gaza.

Famine. «Assez c'est assez» - Gaza au point de rupture, selon McCain

Famine«Assez c'est assez» - Gaza au point de rupture, selon McCain

«L'administration Trump a été claire: il est dans l'intérêt de notre sécurité nationale de tenir l'Organisation de libération de la Palestine et l'Autorité palestinienne pour responsables de ne pas respecter leurs engagements et de compromettre les perspectives de paix», peut-on lire dans le communiqué.

«Fins illégitimes»

Le département d'Etat a accusé les Palestiniens de se servir de la justice à des fins illégitimes en se tournant vers la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice pour résoudre leurs contentieux avec Israël.

L'Autorité palestinienne doit mettre fin aux «tentatives pour contourner les négociations à travers des guerres judiciaires internationales» et aux «efforts pour obtenir la reconnaissance unilatérale d'un Etat palestinien», dit le texte.

Bande de Gaza. Condamnations internationales suite aux frappes d'Israël sur un hôpital

Bande de GazaCondamnations internationales suite aux frappes d'Israël sur un hôpital

Les Etats-Unis ne sont pas censés refuser des visas aux fonctionnaires se rendant à l'ONU, dont le siège est à New York, en vertu d'un accord que le département d'Etat assure respecter en autorisant la mission palestinienne auprès des Nations unies. Le département d'Etat n'a pas précisé si la mesure s'appliquait à tous les responsables palestiniens.

«Ouverture»

Son porte-parole a déclaré que les Etats-Unis «restaient ouverts à une reprise des contacts si l'Autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine prenaient des mesures concrètes pour revenir à une discussion constructive». Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, doit participer à la 80e Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre, selon Riyad Mansour, ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies.

«Nous verrons ce que cela implique exactement et comment cela s'applique à nos délégations, puis nous répondrons en conséquences», a dit M. Mansour à la presse. Fin juillet, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

Proche-Orient. L'ONU déclare la famine à Gaza, la première au Moyen-Orient

Proche-OrientL'ONU déclare la famine à Gaza, la première au Moyen-Orient

En 1988, Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine, avait prononcé un discours lors d'une session spéciale de l'Assemblée générale réunie à Genève plutôt que New York, après un refus des Etats-Unis de le laisser rentrer sur leur territoire. Donald Trump prévoit d'assister à l'Assemblée générale de septembre où il prononcera un des premiers discours. Son administration a nettement limité les relations avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales.

