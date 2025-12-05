Il y a un risque «d'effacement civilisationnel» en Europe, a averti vendredi la Maison Blanche dans un document sur la stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis. «Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable dans 20 ans ou moins».

L'administration Trump redoute que l'Europe ne devienne "méconnaissable" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le document de 33 pages, consulté par l'AFP, appelle également à «restaurer la suprématie américaine» en Amérique latine.