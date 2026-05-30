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Guerre en Iran Washington se dit prêt à reprendre les hostilités «si nécessaire»

Basile Mermoud

30.5.2026

Les Etats-Unis ont affirmé samedi qu'ils avaient les moyens de repartir en guerre contre l'Iran, après avoir assuré qu'un accord de paix ne sera possible que si leurs «lignes rouges sont satisfaites».

Vendredi soir, un responsable de la Maison Blanche a affirmé à l'AFP que «le président Trump ne signera un accord que s'il est bon pour l'Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites».
Vendredi soir, un responsable de la Maison Blanche a affirmé à l'AFP que «le président Trump ne signera un accord que s'il est bon pour l'Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites».
AFP

Agence France-Presse

30.05.2026, 13:35

30.05.2026, 13:40

Téhéran et Washington sont engagés depuis des semaines dans des discussions indirectes en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-orient mais leur issue est incertaine, notamment après les affrontements de cette semaine, les plus graves depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 8 avril.

Des sources à Washington avaient évoqué jeudi un cadre d'accord prévoyant une extension de 60 jours du cessez-le-feu, mais les pourparlers achoppent encore sur plusieurs points.

«Des niveaux vraiment, vraiment bas». Les Etats-Unis épuisent leurs réserves de pétrole... et doivent se préparer à une hausse des prix

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«L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'arme nucléaire», a écrit vendredi le président Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il a également demandé à ce que le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran soit «DETRUIT».

Les Etats-Unis et Israël, dont l'attaque conjointe le 28 février sur l'Iran a déclenché la guerre, accusent Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique, ce qu'il réfute.

Ouvrir Ormuz «immédiatement»

L'Iran insiste de son côté pour aborder le dossier nucléaire ultérieurement, après la signature du protocole d'accord actuellement en discussion.

Autre point de litige: le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures qui est quasiment verrouillé par l'Iran depuis le début de la guerre.

Il «doit être ouvert immédiatement» et Téhéran doit s'engager à le déminer, a lancé vendredi M. Trump, alors que son pays de son côté impose un blocus aux ports iraniens.

Selon des contacts de marins iraniens cités par l'agence de presse Tasnim, les Etats-Unis continuent d'empêcher les navires commerciaux iraniens de circuler.

Vendredi soir, un responsable de la Maison Blanche a affirmé à l'AFP que «le président Trump ne signera un accord que s'il est bon pour l'Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites».

Réagissant aux propos de M. Trump, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaïl Baghaï, a indiqué que «les échanges se poursuivent» avec les Etats-Unis.

Il a par ailleurs défendu «la situation spéciale» du détroit d'Ormuz, en raison de sa localisation dans les eaux territoriales de l'Iran et d'Oman.

«Tout s'est parfaitement bien passé». Trump «est toujours en excellente santé», selon son médecin

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De ce fait, le député iranien Alireza Salimi a déclaré à l'agence de presse Isna que seuls l'Iran et Oman étaient «habilités à décider» de sa gestion.

Dans ce contexte, le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a affirmé que les Etats-Unis étaient «tout à fait capables» de reprendre les hostilités contre l'Iran «si nécessaire». «Nos stocks sont largement adaptés à cet objectif», a-t-il déclaré lors d'un forum sur la défense à Singapour.

A Téhéran, les habitants suivent désabusés ces échanges de menaces sur fond de tractations diplomatiques. «Les deux camps tiennent des propos destinés à satisfaire leurs partisans. Il est difficile de savoir qui dit la vérité», commente Ali, un Iranien de 49 ans originaire de Tonekabon, sur la mer Caspienne.

Inquiétude du FMI

La guerre a fait des milliers de morts, et ébranle l'économie mondiale en faisant grimper les prix du pétrole.

Plusieurs organisations internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), ont par ailleurs alerté vendredi sur un risque de pénurie de pétrole cet été si le trafic maritime via le détroit d'Ormuz ne revient pas rapidement à la normale.

Parmi ses demandes à Washington, l'Iran réclame la fin des combats sur tous les fronts, en particulier au Liban où s'affrontent son allié, le Hezbollah, et Israël. Une trêve est en vigueur depuis le 17 avril mais elle n'est pas respectée.

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L'armée israélienne, dont les troupes progressent en profondeur dans le sud du Liban, a intensifié ces derniers jours ses frappes chez son voisin, où elle dit cibler le Hezbollah qui tire lui sur des positions israéliennes.

Des responsables militaires libanais et israéliens ont tenu vendredi une réunion à Washington qui doit, selon le Pentagone, servir de base à une nouvelle séance de négociations politiques pour parvenir à un accord de sécurité, les 2 et 3 juin à Washington. Mais le Hezbollah est farouchement opposé à ces pourparlers. Selon le dernier bilan officiel, les frappes israéliennes ont tué au Liban 3.355 personnes depuis le début de la guerre.

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