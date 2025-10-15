Le ministre américain des Finances Scott Bessent a annoncé mercredi que les Etats-Unis travaillaient, avec des acteurs privés, à un autre dispositif de soutien pour l'économie argentine, à hauteur de 20 milliards de dollars.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent veut encore aider l'Argentine. ATS

«Nous travaillons sur un dispositif de 20 milliards de dollars» avec des «banques privées et fonds souverains, qui devrait je pense être davantage axé sur le marché de la dette» argentine, a déclaré le secrétaire au Trésor à des journalistes, en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Le total du soutien à l'Argentine serait ainsi porté à 40 milliards de dollars, a-t-il souligné.

Le gouvernement américain avait déjà promis à Buenos Aires un échange bilatéral de devises ("swap"), à hauteur de 20 milliards, pour soutenir la monnaie locale.

Il avait aussi annoncé la semaine dernière avoir commencé à acheter des pesos argentins.

Mercredi, il a affirmé que ces interventions directes des Etats-Unis sur le marché des changes se poursuivaient, avec des achats «pas plus tard que ce matin».

La veille, le président Donald Trump a menacé de couper les vivres à l'Argentine si son allié, le président ultralibéral Javier Milei, essuyait un revers lors des élections législatives à la fin du mois.

Scott Bessent s'est fendu d'une précision mercredi: le soutien américain est conditionné à une «victoire» du parti de M. Milei parce que cela permettra à ce dernier «d'opposer son veto à toute mauvaise politique».

«Il ne s'agit donc pas d'une question liée aux élections, mais à la politique. Tant que l'Argentine continuera à mettre en oeuvre de bonnes politiques, elle bénéficiera du soutien des États-Unis», a affirmé le secrétaire au Trésor.