Washington «envahie» «Nous allons nettoyer ça»: Trump met le maintien de l'ordre sous contrôle fédéral

ATS

11.8.2025 - 17:56

Donald Trump a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre dans la capitale Washington sous le contrôle des autorités fédérales, ainsi que le déploiement de militaires de la Garde nationale, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit «envahie par des gangs violents».

Le président républicain a aussi promis que son initiative ne s'arrêterait pas à Washington, où il a décrété un état d'urgence (archives).
ats

Keystone-SDA

11.08.2025, 17:56

11.08.2025, 18:04

Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente à Washington, le président américain a déclaré invoquer une mesure qui l'autorise à prendre le contrôle de la police de cette ville au statut particulier aux Etats-Unis.

«C'est devenu une situation d'anarchie complète et totale, et nous allons nous débarrasser des bidonvilles», a affirmé Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, après avoir sommé les sans-abris de Washington de partir «loin» de la ville dans une publication la veille sur sa plateforme Truth Social.

Le président républicain a aussi promis que son initiative ne s'arrêterait pas à Washington, où il a décrété un état d'urgence.

«Ça va aller plus loin. Nous commençons de manière très forte à (Washington) et nous allons nettoyer ça bien rapidement», a-t-il déclaré.

Déjà en Californie

Donald Trump a aussi dit déployer la Garde nationale, un corps de militaires de réserve, «afin de rétablir la loi, l'ordre, et la sécurité publique».

Il avait déjà mobilisé en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate, Gavin Newsom, affirmant vouloir ainsi rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).

A l'inverse des 50 Etats américains, la municipalité de Washington opère dans le cadre d'une relation particulière avec l'Etat fédéral qui limite son autonomie.

