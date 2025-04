Le Rwanda «devrait cesser tout soutien au M23» et «retirer» ses troupes de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a exhorté jeudi l'émissaire américain pour l'Afrique, une inflexion forte de la position américaine.

Kigali «devrait cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC», a affirmé Massad Boulos lors d'un point presse, après avoir rencontré en début de semaine les présidents congolais et rwandais. sda

Keystone-SDA ATS

Le groupe armé M23 (pour «Mouvement du 23 mars"), soutenu par le Rwanda, a lancé en décembre une offensive éclair dans l'est de la RDC, qui lui a permis de s'emparer, en janvier et février, de Goma, capitale du Nord-Kivu, et de Bukavu, capitale du Sud-Kivu.

Le 8 avril, alors qu'il était en visite à Kigali, la capitale rwandaise, M. Boulos avait botté en touche alors que la même question sur la position des Etats-Unis dans ce conflit lui avait été posée.

«Nous ne sommes pas impliqués dans ces détails (concernant le M23, ndlr)», avait estimé l'envoyé américain lors d'une conférence de presse.

Rwanda impliqué

L'est de la RDC, riche en ressources et frontalier du Rwanda, est en proie à des conflits depuis trente ans. Les violences qui ravagent cette région impliquent de nombreux groupes armés ainsi que certains pays voisins de l'immense nation d'Afrique centrale, défendant leurs propres intérêts notamment économiques.

Les dernières violences ont fait des milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer, selon l'ONU et le gouvernement congolais.

«La position des Etats-Unis est que le M23 dépose les armes», a plaidé l'émissaire américain.

Le groupe armé antigouvernemental affirme défendre les intérêts des populations tutsi de l'est de la RDC. Mais ses combattants sont pilotés par l'armée rwandaise, selon des experts de l'ONU. Mi-mars, l'Union européenne a sanctionné des chefs militaires rwandais pour leur rôle dans le conflit en RDC.

«Temps d'y mettre fin»

Dans ce conflit, les Etats-Unis «envisageront tous les moyens économiques et diplomatiques pour promouvoir la paix», a également affirmé M. Boulos, sans donner plus de détails.

«Le conflit dure depuis trop longtemps, plus de trente ans. Il est temps d'y mettre fin», a-t-il plaidé.

Le Rwanda n'a jamais explicitement reconnu sa présence sur le sol congolais, quand l'ONU estime que 4000 de ses soldats appuient le M23.

Kigali admet toutefois des préoccupations sécuritaires le long de sa frontière avec la RDC et réclame notamment l'éradication des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), fondées par d'anciens hutu rwandais responsables du génocide des Tutsi en 1994.

M. Boulos a déclaré avoir «discuté des FDLR» avec le président rwandais Paul Kagame, car c'est un «élément clé» pour Kigali.

Les appels répétés de la communauté internationale pour le retrait du M23 et des troupes rwandaises sont pour le moment restés lettres mortes.

En avril, le président togolais Faure Gnassingbé a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine (UA) dans le conflit dans l'est de la RDC. L'organisation continentale a été l'objet de nombreuses critiques pour ne pas avoir nommément accusé le Rwanda de soutenir le M23.