Les Etats-Unis ont annoncé mardi un renforcement de la lutte contre les trafiquants d'êtres humains dans la jungle du Darien, entre la Colombie et le Panama. Des dizaines de milliers de migrants transitent par cette zone pour tenter d'atteindre le territoire américain.

Le Darien, zone frontalière de 266 km séparant Colombie et Panama, est devenu ces dernières années un passage pour les migrants d'Amérique du Sud tentant d'atteindre les Etats-Unis via l'Amérique centrale puis le Mexique. KEYSTONE

ATS

Les départements américains de la Justice et de l'Intérieur ont annoncé étendre à cette vaste région inhospitalière le rayon d'action d'une unité spécialisée dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Cette unité a été créée en juin 2021 et agit déjà dans plusieurs pays d'Amérique centrale dont le Honduras, le Guatemala, le Salvador et le Mexique.

«Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous étendons nos efforts de répression au Darien – l'un des passages de migrants les plus dangereux au monde – et déployons des programmes de récompenses tels que ceux qui ont fait tomber des barons de la drogue pour poursuivre les passeurs de (migrants) clandestins», a déclaré la ministre adjointe de la Justice, Lisa Monaco.

«A ceux qui font passer des êtres humains par le Darien, sachez ceci: le gouvernement américain est à vos trousses», a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué.

Récompense promise

En parallèle, le département d'Etat a annoncé offrir jusqu'à 8 millions de dollars pour toute information permettant la capture de trafiquants dans le Darien, notamment les dirigeants du «clan del Golfo».

Le Darien, zone frontalière de 266 km séparant Colombie et Panama, est devenu ces dernières années un passage pour les migrants d'Amérique du Sud tentant d'atteindre les Etats-Unis via l'Amérique centrale puis le Mexique.

L'Unicef avait indiqué mi-mai que plus de 30'000 enfants migrants avaient traversé l'inhospitalière jungle durant les quatre premiers mois de 2024, soit une augmentation de 40% par rapport à la même période l'année dernière.

Quelque 2,8 millions de migrants illégaux entrent aux Etats-Unis chaque année. En pleine année électorale, l'immigration s'y est imposée comme un des sujets-phares de la campagne, le candidat républicain Donald Trump reprochant notamment au président démocrate Joe Biden de favoriser une «invasion» de migrants.

ATS